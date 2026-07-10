Nissan X-Trail geht überarbeitet ins neue Modelljahr

Mit überarbeitetem Design und neuen Ausstattungsmerkmalen rollt der Nissan X-Trail zu Preisen ab 42.890 Euro ins neue Modelljahr. Die insbesondere für Outdoorfans gestaltete Variante N-Trek erhält zudem ein nochmals markanteres Aussehen durch exklusive Magma-Red-Akzente, schwarze Designelemente und Ziernähte im Innenraum. Mit der optionalen dritten Sitzreihe bietet der X-Trail Platz für bis zu sieben Personen.

Äußerlich wurden die Frontpartie und das Heck mit modernisierten LED-Rückleuchten überarbeitet. Neue 19-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantschliff sowie schwarze Designelemente an Stoßfängern, Radkästen, Seitenschwellern und Außenspiegeln setzen Akzente. Zur Modellüberarbeitung gehört auch die neueste Generation des Infotainmentsystems mit integrierten Google-Diensten. Der verbesserte Pro-Pilot-Assistent mit Navi-Link bietet einen Stau- und einen Lenkassistenten. Der 360-Grad-Around-View-Monitor mit 3D-Ansicht wurde ebenfalls aktualisiert. Die Bewegungserkennung warnt zudem frühzeitig vor sich bewegenden Objekten in der Fahrzeugumgebung. (aum)

