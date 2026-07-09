Eon und BMW erhalten den Bayerischen Energiepreis

Eon und BMW sind gestern gemeinsam mit dem Bayerischen Energiepreis 2026 in der Kategorie „Innovative Infrastrukturprojekte“ ausgezeichnet worden. Gewürdigt wird das gemeinsam entwickelte Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für bidirektionales Laden in Deutschland. „Mit unserem Angebot ermöglichen wir es Kundinnen und Kunden erstmals, ihr Elektroauto als Energiespeicher zu nutzen, aktiv am Energiemarkt teilzunehmen und so Geld zu verdienen. Bislang wurden Mobilität und Energiesystem getrennt betrachtet – wir bringen sie im Sinne der Energiewende in ein intelligentes Zusammenspiel“, sagte Eon-Chef Filip Thon.

Das gemeinsam von Eon und BMW entwickelte V2G-Angebot ist seit dem Frühjahr mit Einführung des iX3 verfügbar und war damit die erste kommerzielle Anwendung der Technologie in Deutschland. Privatkunden, die ihr Fahrzeug zum bidirektionalen Laden zur Verfügung stellen, profitieren durch eine Vergütung von bis zu 720 Euro im Jahr vom Verbinden ihres E-Autos mit dem Stromnetz. Dieser Bonus deckt abhängig von der Fahrzeugkonfiguration genug Ladestrom für etwa 12.000 bis 14.000 Kilometer im Jahr ab. Zusätzlich wird jede zurückgespeiste Kilowattstunde vergütet. (aum)



