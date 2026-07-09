Denza fährt in Goodwood 1604 PS auf

Die BYD-Marke Denza fährt beim Goodwood Festival of Speed (–12.7.) in Großbritannien einen 1604 PS (1180 kW) starken vollelektrischen Supersportwagen auf. Drei Elektromotoren beschleunigen das schlicht Z genannte Hypercar in unter 2,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Topspeed beträgt 300 km/h. Superschnell ist der Denza auch beim Laden: In nur neun Minuten geht es dank von BYD entwickeltem Flash Charging und Blade-Batterie von zehn auf 97 Prozent. Neben der beeindruckenden Leistung gibt es eine weitere Besonderheit des Z: Es handelt sich um einen Viersitzer. Das Design des Fahrzeugs ist allerdings recht konventionell geraten und liegt irgendwo zwischen McLaren 750 und Maserati MC20.

Der knapp 4,80 Meter lange Denza fährt in Goodwood in gleich vier Versionen vor: Spider, Coupé- und Racing-Version sowie eine speziell für die Nürburgring-Nordschleife entwickelte Sonderedition. Die Rennausführung schafft den Standardsprint in unter zwei Sekunden und ist 350 km/h schnell. Die Special Edition setzt sogar noch eins drauf: Dank einer Leistung von über 2000 PS (1471 kW) geht es in unter 1,7 Sekunden aus dem Stand bis auf Tempo 100. Als Reichweiten werden – je nach Ausführung – zwischen 380 und 410 Kilometern genannt.



Wann und zu welchem Preis der Denza Z auf den Markt kommt, ist noch nicht klar. (aum)



