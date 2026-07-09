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Next Generation Mobility

Cupra zeigt den VZ e-Hybrid Racer

aum – 9. Juli 2026

Cupra zeigt beim heute begonnenen Goodwood Festival of Speed (–12.7.) in England, wie Tourenwagensport künftig aussehen könnte. Der Prototyp des Leon VZ e-Hybrid Racer bietet eine Leistung von 503 PS (370 kW), die sich aus einem 340 PS (250 kW) starken 2,0-Liter-Verbrennungsmotor und einem Heck-Elektroantrieb mit 120 kW (163 PS) zusammensetzt. Damit beschleunigt der Tourenwagen in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 265 km/h. (aum)




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Prototyp: Cupra Leon VZ e-Hybird Racer.

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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