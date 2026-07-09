Renault optimiert den Master. Die Versionen des Transporters mit Automatikgetriebe (inkl. E-Master) erhalten eine neue Mittelkonsole, die mehr Platz schafft. Auch der in der Mitte sitzende Beifahrer profitiert von der neuen Anordnung und kommt in den Genuss von mehr Bein- und Kniefreiheit. Die Alltagstauglichkeit verbessert darüber hinaus die Einführung der Keycard für den schlüssellosen Zugang und Motorstart. Neu sind der nun vorgeschriebene Aufmerksamkeitsassistent und die optionale elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion sowie die ebenfalls optionale adaptive Geschwindigkeitsregelung. Als E-Tech elektrisch sowie in den Varianten mit Automatikgetriebe verfügt der Master zudem über ein verbessertes digitales Kombiinstrument.

Die Batterie des Master E-Tech bekommt eine höhere Ladeleistung. Neu im vollelektrischen Portfolio ist außerdem eine Chassis-Cab-Version mit 40-kWh-Batterie, die das bestehende Modell mit 87-kWh-Batterie ergänzt. Als kostengünstigere Variante ist das neue Modell speziell auf die Bedürfnisse von Kommunen und den städtischen Einsatz zugeschnitten. Auch Wohnmobilbauer profitieren von den technischen Updates. So wird es dank der breiteren Spurweite hinten (plus zwölf Zentimeter) künftig leichter, einen Wohnbereich zu integrieren. Außerdem erweitert Renault sein Angebot an werkseitigen Umbauten für den Master um neue Pritschen- und Kippervarianten aus Aluminium bzw. Stahl, die von den Karosseriebauern JPM und Gruau entwickelt wurden. Ein Modell mit großem Ladevolumen (20 Kubikmeter mit Ladebordwand) komplettiert das Portfolio; eine Busversion ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.



Je nach Land ist der Renault Master ab Ende des Jahres auch mit der neuen V2G-Funktion (Vehicle-to-Grid) ausgestattet. Sowohl im Fahrerhaus als auch im Laderaum verfügt der Renault Master dann über eine 220-Volt-Steckdose, die bis zu 3500 W Leistung liefert. So können gewerbliche Nutzer ihre Akku-Werkzeuge direkt im oder am Fahrzeug aufladen.



Mit dem Master setzt Renault auch die Entwicklung fort, mehr recycelte Materialien in seinen Nutzfahrzeugen einzusetzen. Der sichtbare obere Teil des Armaturenbretts besteht nun zu 20 Prozent aus recyceltem Kunststoff, der aus Altfahrzeugen gewonnen wurde. (aum)