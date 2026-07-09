Geely auf Wachstumskurs

Geely blickt auf das erfolgreichste erste Halbjahr seiner Unternehmensgeschichte zurück. Der chinesische Autokonzern, zu dem auch die Marken Zeekr und Lynk & Co. gehören, hat in den ersten sechs Monaten weltweit 1.422.958 Fahrzeuge verkauft. Das sind 158 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Parallel dazu wurde der Ersatzteilvertrieb auf 13 Standorte erweitert und die lokalisierte Fertigung in Märkten wie Brasilien und Indonesien vorangetrieben. Geely zählt derzeit mehr als 2.000 Vertriebs- und Servicestandorte in über 100 Märkten. In Deutschland befindet sich das Händlernetz noch im Aufbau. Es umfasst momentan zehn Standorte; mehr als 40 weitere Händlerpartnerschaften wurden abgeschlossen, sodass die Zahl der Betriebe bis Ende des Jahres auf mindestens 50 steigt. (aum)







