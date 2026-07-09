Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Geely auf Wachstumskurs

aum – 9. Juli 2026

Geely blickt auf das erfolgreichste erste Halbjahr seiner Unternehmensgeschichte zurück. Der chinesische Autokonzern, zu dem auch die Marken Zeekr und Lynk & Co. gehören, hat in den ersten sechs Monaten weltweit 1.422.958 Fahrzeuge verkauft. Das sind 158 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Parallel dazu wurde der Ersatzteilvertrieb auf 13 Standorte erweitert und die lokalisierte Fertigung in Märkten wie Brasilien und Indonesien vorangetrieben. Geely zählt derzeit mehr als 2.000 Vertriebs- und Servicestandorte in über 100 Märkten. In Deutschland befindet sich das Händlernetz noch im Aufbau. Es umfasst momentan zehn Standorte; mehr als 40 weitere Händlerpartnerschaften wurden abgeschlossen, sodass die Zahl der Betriebe bis Ende des Jahres auf mindestens 50 steigt. (aum)




Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Europäisches Entwicklungszentrum von Geely in Raunheim.

Europäisches Entwicklungszentrum von Geely in Raunheim.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Geely E5.

Geely E5.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zeekr 7GT.

Zeekr 7GT.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Wolfgang Schäffer

Download:

Ähnliche Artikel

Geely Starray EM-i.
Geely ab 149 Euro im Leasing
Farizon V7E.
Farizon SV und V7E: Geely nimmt die letzte Meile ins Visier
Peter Schwerdtmann.
Kommentar: Man soll eben nie „Nie“ sagen
Renault Group.
Renault und Geely gründen Joint Venture
Renault Group.
Dreierbündnis für emissionsarme Antriebe

Audio

Autonews vom 08. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren