Die Intermot tritt mit neuem Konzept an

Die Intermot in Köln, auf die manche in den vergangenen zwei Jahren schon den Abgesang angestimmt haben, setzt auf ein neues Konzept und will den Erlebnischarakter stärken. Zudem wandert der Termin von Anfang Dezember in den Februar, sodass die größte deutsche Motorradmesse näher an den Saisonauftakt rückt.

„Mehr Fläche, mehr Aussteller, mehr Action“, versprechen die Koelnmesse und der Industrie-Verband Motorrad (IVM). So wird es einen rund 500 Meter langen Indoor-Parcours geben. Auf ihm können Motorräder Probe gefahren werden. Mehr als 1000 Besucher können das Angebot pro Messetag nutzen. Schutzkleidung wird gestellt. Auf dem benachbarten „Playground“ gibt es Stuntshows und verschiedene Aktionen der Hersteller. Breiteren Raum bekommt mit entsprechenden Ausstellern das Thema Abenteuerreise auf zwei Rädern. Ebenso bekommen der Motorradsport sowie Old- und Youngtimer mehr Gewicht. Technische Entwicklungen, das motorisierte Zweirad als Alternative in der Stadt und die Berufsmöglichkeiten in der Motorradbranche bekommen ebenfalls ihren Platz auf der Intermot.



Die Intermot 2027 findet vom 19. bis 21. Februar statt. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. (aum/jri)