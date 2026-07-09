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Next Generation Mobility

Denza setzt auf Geländegängigkeit und Komfort

aum – 9. Juli 2026

Denza, eine Marke von BYD, bringt sein erstes SUV auf den deutschen Markt. Der 4,92 Meter lange BAO 5 ist ein Plug-in-Hybrid mit 1,5-Liter-Turbobenziner und je einem Elektromotor an den beiden Achsen. Sie vereinen sich zu einer Systemleistung von 544 PS (400 kW) und 760 Newtonmeter Drehmoment. Sie beschleunigen den Geländewagen in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse befindet sich eine elektronische Differenzialsperre. Das Fahrwerk lässt sich in der Höhe verstellen und ermöglicht eine Bodenfreiheit von bis zu 31 Zentimetern.

Der Denza BAO 5 setzt auf einen klassischen Leiterrahmen und tritt im klassischen kantigen Offroad-Design mit Reserverad an der Heckklappe und Trittstufen an der Seite auf. Im Innenraum gibt es markante Haltegriffe, der Schalthebel sitzt an der Lenksäule, viele Funktionen sind über massive Tasten abrufbar. Der BAO 5 hat bei einem Radstand von 2,80 Metern ein Kofferraumvolumen von 475 Litern, das sich auf 1736 Liter erweitern lässt.

Der Fahrer blickt auf ein volldigitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument und ein Head-up-Display. In der Mitte sitzt ein 15,6-Zoll-Touchscreen mit Google-Funktionen. Darüber hinaus hat der Beifahrer Zugriff auf einen eigenen Breitbildschirm direkt vor seinem Sitz, über den er das Unterhaltungssystem unabhängig nutzen kann. Der BAO 5 bietet außerdem einen eigenen Sprachassistenten mit vier unterschiedlichen Zonen zur Stimmerkennung auch anderer Mitfahrer. Zu den besonderen Komfortmerkmalen zählen auch ein elektrisch ausfahrbarer Getränkehalter mit motorisierter Hubfunktion in der Mittelkonsole sowie ein beheiz- und kühlbares Staufach.

Verfügbar ist der Denza BAO 5 voraussichtlich ab dem letzten Quartal dieses Jahres. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)

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Denza BAO 5.

Denza BAO 5.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

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Denza BAO 5.

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