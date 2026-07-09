Neue Pressesprecherin für Lexus und Motorsport

Sabine Medefindt wird zum 1. August Pressesprecherin für Lexus und Toyota Motorsport. Sie folgt auf Marieluise Mammitzsch, die nach elfeinhalb Jahren in der Position zur Toyota Mobility Foundation gewechselt ist.

Sabine Medefindt ist seit über 25 Jahren bei Toyota Deutschland tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Produktmanagement. Ihre Laufbahn begann im Marketing- und Kommunikationsbereich des Importeurs. In den vergangenen sechs Jahren war sie als Produktmanagerin Lexus tätig. (aum)



