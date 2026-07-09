VW feiert zwei Jahrzehnte Tiguan

Volkswagen feiert 20 Jahre Tiguan mit einem Sondermodell. Die „Edition 20“ fährt in allen Motorisierungen ab 150 PS (110 kW) und mit R-Line-Exterieur sowie der neuen Exklusivfarbe Maple Red Metallic vor. Besondere Merkmale sind unter anderem die Stoßfängerzierleisten in Wagenfarbe, Fensterzierleisten und Außenspiegelkappen in Schwarz glänzend, abgedunkelte hintere Seitenscheiben, eine gelaserte Blende an der B-Säule mit Schriftzug „EDITION 20“, Logoprojektion in den Türen mit „EDITION 20“-Emblem und der schwarze Tiguan-Schriftzug am Heck.

Das Interieur wird durch rote Ziernähte an Instrumententafel, Türverkleidungen, den modifizierten Sitzbezügen und den Einlegmatten aufgewertet. Es gibt beleuchtete Einstiegsleisten mit Editionsschriftzug und ein Lenkrad mit Rahmen und Einschubblende in Sonderfarbe sowie „EDITION 20“-Schriftzug am Lenkrad.



Erhältlich ist die auf dem Tiguan Life basierende Sonderausführung zu Preisen ab 48.180 Euro. (aum)



