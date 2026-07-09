Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

VW feiert zwei Jahrzehnte Tiguan

aum – 9. Juli 2026

Volkswagen feiert 20 Jahre Tiguan mit einem Sondermodell. Die „Edition 20“ fährt in allen Motorisierungen ab 150 PS (110 kW) und mit R-Line-Exterieur sowie der neuen Exklusivfarbe Maple Red Metallic vor. Besondere Merkmale sind unter anderem die Stoßfängerzierleisten in Wagenfarbe, Fensterzierleisten und Außenspiegelkappen in Schwarz glänzend, abgedunkelte hintere Seitenscheiben, eine gelaserte Blende an der B-Säule mit Schriftzug „EDITION 20“, Logoprojektion in den Türen mit „EDITION 20“-Emblem und der schwarze Tiguan-Schriftzug am Heck.

Das Interieur wird durch rote Ziernähte an Instrumententafel, Türverkleidungen, den modifizierten Sitzbezügen und den Einlegmatten aufgewertet. Es gibt beleuchtete Einstiegsleisten mit Editionsschriftzug und ein Lenkrad mit Rahmen und Einschubblende in Sonderfarbe sowie „EDITION 20“-Schriftzug am Lenkrad.

Erhältlich ist die auf dem Tiguan Life basierende Sonderausführung zu Preisen ab 48.180 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

VW Tiguan, Sondermodell „Edition 20“.

Photo: VW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Produktion des VW Golf im Stammwerk in Wolfsburg.
VW Golf kein Baumeister mehr
VW Tiguan.
Warum VWs neuer Tiguan auf der Erfolgsspur bleibt
VW Tiguan.
Neuer VW Tiguan startet ab 36.600 Euro
VW Tiguan R-Line e-Hybrid.
VW präsentiert der Belegeschaft den neuen Tiguan
VW Tiguan auf Erprobungsfahrt.
VW Tiguan auf finaler Erprobungsfahrt

Audio

Wirtschaftsnews vom 07. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren