Mehr Autarkie im VW Grand California

Volkswagen bietet für den Grand California zwei neue Ausstattungspakete an, die die Unabhängigkeit von der externen Stromversorgung beim Campen erhöhen. Kunden können künftig anstelle der serienmäßigen AGM-Batterie optional zwei zusätzliche LiFePO4-Batterien wählen oder direkt das neue Autarkiepaket. Dieses kombiniert erstmals eine fest installierte Solaranlage (104 Watt Peakleistung im Grand California 600, 174 Watt im Grand California 680) mit moderner Lithium-Technologie.

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten eine rund fünfmal höhere Zyklenfestigkeit gegenüber der AGM-Technologie und verfügen über einen integrierten Tiefentladungsschutz, der den Betrieb besonders zuverlässig macht. Gleichzeitig steigt die nutzbare Kapazität um fast 40 Prozent – von 46 Ah auf rund 64 Ah mit den beiden neuen Batterien. Höhere Lade- und Entladeströme sorgen zudem für erheblich verkürzte Ladezeiten. Über das Zweitbordnetz sind Ladeströme von bis zu 200 Ampere möglich.



In Kombination mit der Solaranlage entsteht ein deutlich erweitertes Autarkiekonzept: Energie kann während der Standzeit über Photovoltaik erzeugt werden, wobei im Eco-Modus die PV-Ladung priorisiert wird.



Das Batterie-Upgrade kostet 833 Euro, das Autarkiepaket wird für knapp 1720 Euro bzw. 2326 Euro (Grand California 680) angeboten.



Zudem profitiert der Grand California von erweiterten Assistenzsystemen sowie der neuen Infotainmentgeneration mit bis zu 12-Zoll-Display, Smartphone-Integration und Online-Funktionen. (aum)



