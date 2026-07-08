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Next Generation Mobility

Neue Ausstattungsvariante beim Defender

aum – 8. Juli 2026

Mit der Ausstattungsvariante „Vertex“ führt Land Rover neue Exterieurdetails beim Defender ein. Es handelt sich um neue, ausladende Front- und Heckschürzen, einen größeren profilierten Kühlergrill sowie überarbeitete Nebelscheinwerfer. Alle Elemente sind in Shadow Atlas Matte ausgeführt. Dazu kommen ein Heckspoiler in Gloss Black, gelbe Bremssättel vorne, gelbe Abschleppösen hinten und die in Karosseriefarbe lackierte untere Seitenverkleidung. Serienmäßig sind neue 22-Zoll-Leichtmetallräder.

Für die Ausstattungslinien X-Dynamic SE und X-Dynamic HSE steht außerdem ein vom Vertex inspiriertes erweitertes Exterieur-Paket zur Verfügung. Für weitere Modelle gibt es ebenfalls neue Ausstattungsoptionen und ein erweitertes Angebot an Karosseriefarben. Und beim Defender 110 kann der Kunde jetzt auch eine Sechssitzer-Konfiguration (2+2+2) bestellen. (aum)

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Defender 90 Vertex.

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Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 90 Vertex.

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Defender 90 Vertex.

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Defender 90 Vertex.

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Defender 90 Vertex.

Defender 90 Vertex.

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Defender 90 Vertex.

Defender 90 Vertex.

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Defender 110 Vertex.

Defender 110 Vertex.

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Defender 110 Vertex.

Defender 110 Vertex.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 130 Vertex.

Defender 130 Vertex.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 130 Vertex.

Defender 130 Vertex.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 130 Vertex.

Defender 130 Vertex.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 110 Sechssitzer.

Defender 110 Sechssitzer.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 90 in Namib Orange.

Defender 90 in Namib Orange.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Defender 110 in Namib Orange.

Defender 110 in Namib Orange.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 08. Juli 2026

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