Neue Ausstattungsvariante beim Defender

Mit der Ausstattungsvariante „Vertex“ führt Land Rover neue Exterieurdetails beim Defender ein. Es handelt sich um neue, ausladende Front- und Heckschürzen, einen größeren profilierten Kühlergrill sowie überarbeitete Nebelscheinwerfer. Alle Elemente sind in Shadow Atlas Matte ausgeführt. Dazu kommen ein Heckspoiler in Gloss Black, gelbe Bremssättel vorne, gelbe Abschleppösen hinten und die in Karosseriefarbe lackierte untere Seitenverkleidung. Serienmäßig sind neue 22-Zoll-Leichtmetallräder.

Für die Ausstattungslinien X-Dynamic SE und X-Dynamic HSE steht außerdem ein vom Vertex inspiriertes erweitertes Exterieur-Paket zur Verfügung. Für weitere Modelle gibt es ebenfalls neue Ausstattungsoptionen und ein erweitertes Angebot an Karosseriefarben. Und beim Defender 110 kann der Kunde jetzt auch eine Sechssitzer-Konfiguration (2+2+2) bestellen. (aum)



