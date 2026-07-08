BYD geht unter die Haie

BYD bringt noch im Laufe des Jahres einen Allrad-Pick-up auf den Markt. Der 5,50 Meter lange Shark (engl. = Hai) ist ein Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 436 PS (321 kW) und einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmetern. Der längs eingebaute 1,5-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern und 150 PS (110 kW) arbeitet die meiste Zeit als Generator für die beiden Elektromotoren oder die Blade-Batterie. Der Fünfsitzer mit Doppelkabine beschleunigt in unter sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h, hat eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern, 2500 Kilogramm Anhängelast und bis zu 790 Kilo Nutzlast. Der BYD Shark hat zwei Vehicle-to-Load-Steckdosen. Einen Preis nannte BYD noch nicht. (aum)