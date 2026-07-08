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Next Generation Mobility

BMW und Zeekr meistern neue Crashtestanforderungen

aum – 8. Juli 2026

Der BMW iX3 und der Zeekr 7GT sind die ersten beiden Autos, die sich den neuen Crashtestszenarien von Euro NCAP stellen mussten. Beide erreichten dabei die vollen fünf Sterne. Das neue Prüfschema stellt deutlich höhere Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit. Die vier Kategorien heißen jetzt „Safe Driving“, „Crash Avoidance“, „Crash Protection“ und „Post Crash Safety“ (= sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Crash-Sicherheit und Sicherheit nach einem Unfall). Dabei schnitt der Zeekr in drei Kategorien etwas besser als der BMW ab, bei der Sicherheit des Fahrzeugs nach einem Unfall herrschte Gleichstand. (aum)



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Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

Photo: Euro NCAP via Autoren-Union Mobilität

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BMW iX3 im Euro-NCAP-Crashtest.

BMW iX3 im Euro-NCAP-Crashtest.

Photo: Euro NCAP via Autoren-Union Mobilität

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BMW iX3 im Euro-NCAP-Crashtest.

BMW iX3 im Euro-NCAP-Crashtest.

Photo: Euro NCAP via Autoren-Union Mobilität

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Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

Photo: Euro NCAP via Autoren-Union Mobilität

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Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

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BMW iX3 im Euro-NCAP-Crashtest.

Video: Euro NCAP via Autoren-Union Mobilität

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Zeekr 7GT im Euro-NCAP-Crashtest.

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Autonews vom 08. Juli 2026

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