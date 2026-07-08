BMW und Zeekr meistern neue Crashtestanforderungen

Der BMW iX3 und der Zeekr 7GT sind die ersten beiden Autos, die sich den neuen Crashtestszenarien von Euro NCAP stellen mussten. Beide erreichten dabei die vollen fünf Sterne. Das neue Prüfschema stellt deutlich höhere Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit. Die vier Kategorien heißen jetzt „Safe Driving“, „Crash Avoidance“, „Crash Protection“ und „Post Crash Safety“ (= sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Crash-Sicherheit und Sicherheit nach einem Unfall). Dabei schnitt der Zeekr in drei Kategorien etwas besser als der BMW ab, bei der Sicherheit des Fahrzeugs nach einem Unfall herrschte Gleichstand. (aum)





