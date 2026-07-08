Der Leapmotor B03X kann bestellt werden

Bei Leapmotor kann nun der B03X bestellt werden. Das 4,27 Meter lange Elektroauto im B-Segment wird zu Preisen ab 24.900 Euro angeboten. Im Leasing starten die Monatsraten unter Berücksichtigung der staatlichen Förderung bei 109 Euro. Die Sonderzahlung bei drei Jahren Laufzeit beträgt 4790 Euro.

Zur Wahl stehen beim B03X zwei LFP-Batteriegrößen für Reichweiten von bis zu 290 bzw. 380 Kilometern. Der Hersteller verspricht eine Schnellladefähigkeit, die die Batterie innerhalb von etwa 16 Minuten von 30 auf 80 Prozent ihrer Kapazität bringt.



Der Motor leistet 130 kW (177 PS) beziehungsweise 145 kW (197 PS) und liefert ein Drehmoment von 200 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h, für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigt der B03X 8,6 Sekunden. (aum)



