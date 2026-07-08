Die Kraftstoffpreise steigen wieder kräftig

Mit dem Ende des Tankrabatts in der vergangenen Woche sind die Kraftstoffpreise in Deutschland wieder kräftig gestiegen. Der ADAC nennt für Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell einen Literpreis von 2,024 Euro – das sind 10,1 Cent mehr als vor sieben Tagen. Der Preis für Diesel stieg binnen Wochenfrist um 9,4 Cent auf 1,953 Euro je Liter.

Der ADAC hält das Preisniveau an den Tankstellen nach wie vor für deutlich zu hoch. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent liegt momentan bei etwa 75 US-Dollar und damit in etwa im Bereich des Ölpreises kurz vor dem Ausbruch des Irankriegs Ende Februar. Damals, am 28. Februar 2026, kostete Super E10 jedoch noch 1,789 Euro je Liter und damit 23,5 Cent weniger als zurzeit. Diesel ist ebenfalls rund 20 Cent teurer, hier ist die Vergleichbarkeit aber schwieriger, da Diesel in großen Mengen unter anderem aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert werden muss. Die damit einhergehenden Unsicherheiten schlagen sich letztlich auch in den Tankstellenpreisen nieder.



Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten, so der ADAC. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. (aum)

