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Next Generation Mobility

Kia EV4 bekommt Topmotorisierung mit Allradantrieb

aum – 8. Juli 2026

Kia bietet den EV4 nun auch in einer 195 kW (265 PS) starken Allradversion und mit einem 22-kW-On-Board-Charger an. Die Topmotorisierung ist serienmäßig mit der großen Batterie (81,4 kWh) und 19-Zoll-Rädern ausgestattet und für die Ausstattungslinien Earth und GT-Line erhältlich. Die Preise beginnen bei 48.730 Euro.

Der Antrieb setzt sich aus einem 125-kW-Front- und einem 70-kW-Heckmotor zusammen. Das Gesamtdrehmoment liegt bei 385 Newtonmetern, für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der Kia 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt weiterhin 170 km/h. Die Anhängelast liegt bei 1,5 Tonnen, die Normreichweite bei rund 550 Kilometern. (aum)

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Kia EV4 AWD.

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Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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