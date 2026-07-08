Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Geely ab 149 Euro im Leasing

aum – 8. Juli 2026

Geely begleitet die Markteinführung seiner jüngsten Modelle mit einem Privatkundenangebot in Deutschland: Der vollelektrische Geely E5 sowie der Plug-in-Hybrid Geely Starray EM-i sind ab 149 Euro monatlich im Leasing erhältlich. Die Laufzeit beträgt 48 Monate bei 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung. Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen kann die staatliche Förderung optional als Sonderzahlung berücksichtigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge ohne Sonderanzahlung zu leasen. Für Gewerbekunden stehen individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen bereit. (aum)




Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Geely Starray EM-i.

Geely Starray EM-i.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Geely E5.

Geely E5.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Hyundai Kona Elektro.
Hyundai Specials: SUV fahren ohne Anzahlung
Kia X-Ceed.
Kia mit besonderen Deals
Toyota Aygo X Hybrid.
Hybridmodelle von Toyota zu besonderen Leasingkonditionen
Farizon V7E.
Farizon SV und V7E: Geely nimmt die letzte Meile ins Visier
Renault Symbioz.
Renault feiert den Mai

Audio

Autonews vom 08. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren