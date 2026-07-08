Geely ab 149 Euro im Leasing

Geely begleitet die Markteinführung seiner jüngsten Modelle mit einem Privatkundenangebot in Deutschland: Der vollelektrische Geely E5 sowie der Plug-in-Hybrid Geely Starray EM-i sind ab 149 Euro monatlich im Leasing erhältlich. Die Laufzeit beträgt 48 Monate bei 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung. Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen kann die staatliche Förderung optional als Sonderzahlung berücksichtigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge ohne Sonderanzahlung zu leasen. Für Gewerbekunden stehen individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen bereit. (aum)







