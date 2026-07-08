Der Mazda CX-6e startet bei 49.990 Euro

Im Spätsommer bringt Mazda den CX-6e auf den Markt. Für den Antrieb des elektrischen Crossovers sorgt ein Elektromotor mit 190 kW (258 PS) und 290 Newtonmetern Drehmoment an der Hinterachse. Die Energie liefert eine 78 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 484 Kilometern ermöglicht. Nachladen lässt sich mit bis zu 200 kW. Es stehen die drei Fahrmodi Normal, Sport und Individual zur Wahl.

Das Armaturenbrett wird von einem ultrabreiten 26,45-Zoll-Touchscreen mit Dual-Split-View bestimmt, der sich asymmetrisch über die Mittelkonsole bis zur Beifahrerseite erstreckt. Mazda verspricht eine übersichtliche Menüstruktur. Bedient wird der zentrale Bildschirm per Wischgeste. Zusätzlich können zentrale Funktionen über Lenkradtasten mit vier individuell belegbaren Schnellzugriffen angesteuert werden.



Die Fahrinformation werden über ein großes Head-up-Display auf die Windschutzscheibe projiziert. Die Sprachsteuerung versteht natürliche Sprachbefehle in neun Sprachen und ermöglicht unter anderem die Steuerung von Klimatisierung, Fenstern oder Navigation. Ergänzt wird sie durch eine Gestensteuerung, mit der sich beispielsweise bevorzugte Routen oder Musikfunktionen besonders komfortabel auswählen lassen. Vier hinterlegte Einstellungen passen zudem verschiedene Komfort- und Fahrzeugfunktionen automatisch an typische Nutzungssituationen an. So hält der „Pet Comfort Mode“ die Innenraumtemperatur konstant, wenn der Fahrer das Fahrzeug kurzzeitig verlässt. Der „Wash Mode“ deaktiviert die Scheibenwischer, klappt die Außenspiegel an und schließt automatisch alle Fenster.



Für zusätzlichen Komfort im Fond verfügt der Mazda CX-6e über ein separates Touchdisplay für die zweite Sitzreihe. Darüber lassen sich die Klimatisierung, das Sonnenrollo für das Panorama-Glasdach sowie die Position des Beifahrersitzes zur Vergrößerung der Beinfreiheit. Das Audiosystem mit 23 Lautsprechern umfasst bluetoothfähige Lautsprecher in den vorderen Kopfstützen. So können Fahrer und Beifahrer ihre bevorzugten Medien hören, telefonieren oder den Anweisungen des Navigationssystems folgen, ohne die Lautsprecher des Audiosystems zu verwenden. Die „Mazda6e & CX-6e“-App bietet zahlreiche Funktionen zur Fernsteuerung des Fahrzeugs und ermöglicht die Freigabe eines digitalen Fahrzeugschlüssels an bis zu drei weitere Nutzer.



In der Ausstattungslinie Takumi Plus verfügt der Mazda CX-6e serienmäßig über digitale Außen- und Innenspiegel. Die Kameras der Außenspiegel erweitern das Sichtfeld um 30 Prozent und verbessern die Sicht bei schlechten Witterungs- und Lichtverhältnissen. Der digitale Innenspiegel gewährleistet selbst bei voller Beladung eine uneingeschränkte Sicht nach hinten. Darüber hinaus verfügt jede Ausstattungsvariante serienmäßig über neun Airbags, darunter auch ein Airbag zwischen den Vordersitzen.



Der Grundpreis für den Mazda CX-6e beträgt 49.990 Euro. (aum)