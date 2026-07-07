Fast 120.000 Besucher bei der WDW

118.036 Menschen aus 94 Ländern und von allen fünf Kontinenten haben die World Ducati Week (WDW) rund um die Rennstrecke in Misano besucht, die in diesem Jahr im Zeichen des 100-jährigen Firmenjubiläums stand. Das waren so viele Menschen wie noch nie. „Live the Legend – Celebrate 100 Years Together“ lautete das Motto. Den Teilnehmern dürfte insbesondere die eindrucksvolle 18 Kilometer lange Motorradschlange entlang der Riviera in Erinnerung bleiben.

Weitere Programmhöhepunkte waren eine Drohnen-Show und das traditionelle Race of Champions, bei dem Fahrer aus dem Moto GP, der Superbike-WM und den wichtigsten nationalen Meisterschaften mit identischen Panigale V4 Tricolore gegeneinander antraten. Das Rennen gewann Nicolò Bulega vor Alberto Surra und Lorenzo Baldassarri. Für ein deutsches Ausrufezeichen sorgte IDM-Champion Lukas Tulovic. Der Pilot vom Team Triple M Racing Ducati Frankfurt überquerte die Ziellinie auf dem neunten Rang und ließ damit unter anderem Moto-GP-Weltmeister Marc Marquez sowie einige Stammfahrer aus der Superbike-WM und Moto America hinter sich. Der Livestream im Internet verzeichnete mehr als 700.000 Zuschauer.



Auch die 275 Ducati Official Clubs (D.O.C.) aus aller Welt trugen ihren Teil zur WDW bei, die noch weitere Rennen und eine historische Fahrzeugausstellung bot. Mehr als 240 Fahrsessions ermöglichten Kindern bei der Ducati First Experience unter Anleitung qualifizierter Instruktoren den ersten sicheren Kontakt mit der Welt der motorisierten Zweiräder. Probefahrten, Autogrammstunden, die Weltpremiere der Desmo 450 MX, Gespräche mit den Ingenieuren und Designern aus Borgo Panigale und vieles andere sorgten für drei abwechslungsreiche Tage. (aum)



