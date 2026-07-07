Peugeot 208 setzt als elektrischer GTI Zeichen

Peugeot will in den kommenden Jahren wieder stärker über Emotionen, Design und Fahrspaß wachsen. Auf seiner internationalen Pressekonferenz skizzierte CEO Alain Favey heute den Kurs der französischen Stellantis-Marke. Dabei sind die Rückkehr des legendären GTi-Labels als Elektrofahrzeug ebenso Teil der Strategie wie ehrgeizige Wachstumsziele und ein klares Bekenntnis zur Elektrifizierung. Symbol dieser Neuausrichtung ist der E-208 GTi.

Mit dem ersten vollelektrischen GTi will Peugeot ein neues Kapitel seiner Geschichte sportlicher Modelle aufschlagen. Das Serienmodell orientiert sich eng an der Studie, die im vergangenen Jahr in Le Mans vorgestellt worden war. Der Marktstart zum Pariser Automobilsalon im Oktober dieses Jahres soll beweisen, dass Elektromobilität und sportliche Fahrfreude für die Marke keinen Widerspruch darstellen.



Für Peugeot geht es dabei um weit mehr als ein einzelnes Modell. Alain Favey stellte die Rückkehr der traditionsreichen GTi-Bezeichnung als Symbol einer Marke dar, die sich künftig wieder stärker über Charakter, Fahrdynamik und französisches Designprofil positionieren will. Gegenüber der wachsenden Konkurrenz aus China will Peugeot nicht in erster Linie über den Preis antreten, sondern über Markenidentität, Qualität und Fahrerlebnis. In dieser Rolle sieht Favey seine Marke auch im Stellantis-Konzern in einer besonderen Position.



Parallel dazu hält Peugeot an seiner Multi-Energie-Strategie fest. Zwar bleibt die Elektromobilität der Schwerpunkt der Modellpolitik, doch Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe sollen den Übergang für viele Kunden erleichtern. Damit reagiert der Hersteller auf die nach wie vor sehr unterschiedlichen Marktbedingungen in Europa.



Ambitioniert sind auch die wirtschaftlichen Ziele. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der weltweite Absatz von derzeit rund 1,1 Millionen auf etwa 1,5 Millionen Fahrzeuge steigen. In Europa strebt Peugeot einen Marktanteil von sieben Prozent an und will damit seine Position unter den Volumenherstellern weiter ausbauen.



Gleichzeitig räumt die Unternehmensführung der Qualitätssicherung hohe Priorität ein. Nach den Diskussionen um frühere PureTech-Motoren betonte Favey, Peugeot wolle verlorenes Vertrauen dauerhaft zurückgewinnen. Qualität und Kundenzufriedenheit seien deshalb zentrale Bestandteile der Markenstrategie. Peugeot definiere seine Zukunft nicht allein über neue Antriebstechnologien, stellt Favey fest. Die Marke setze bewusst auf ihre Geschichte, ihre sportliche Tradition und ihr eigenständiges Profil. Die Wiederbelebung des GTi sieht er als das sichtbarste Zeichen dieser Strategie, die Begeisterung für die Marke in das elektrische Zeitalter zu übertragen. (aum)

