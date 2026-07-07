VW California Ocean als Sondermodell „Generation“

Volkswagen Nutzfahrzeuge legt vom California Ocean das Sondermodell „Generation“ auf. Glanzgedrehte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Chromleisten an Seiten und Heck sowie eine Umfeldbeleuchtung mit „California“-Logoprojektion sind die äußeren Extras. Im Innenraum setzen Bicolor-Sitzbezüge in Mikrovlies „ArtVelours“ mit seitlichen Flächen in Glattlederoptik Akzente. Ergänzend kommen Details wie die „Generation“-Plakette an der B-Säule, eine individualisierte Lenkradspange, Pedalkappen in Alu-Optik sowie spezielle Fußmatten dazu.

Optional ist der VW California Ocean Generation in der Bicolor-Sonderlackierung Candy-Weiß/Sunset Red Metallic erhältlich. Kunden können zwischen dem 150-PS-Diesel (110 kW), dem 204 PS (150 kW) starken Benziner und dem Plug-in-Hybrid mit 245 PS (180 kW) wählen. Die Preise beginnen bei 91.309 Euro.



Parallel zum Sondermodell profitiert die gesamte California-Reihe von weiterentwickelten Ausstattungen und Funktionen. Dazu zählt erstmals auch die optionale elektrische Heckklappe. Eine neue Steuerung mit Nachtabsenkung ermöglicht eine komfortablere Temperaturregelung wie zu Hause. Durch eine neue Dachzeltdüse gelangt zudem warme Luft gezielt in den oberen Schlafbereich, wodurch auch dort angenehme Temperaturen entstehen, selbst wenn es draußen eher ungemütlich kalt ist. Die Standklimatisierung im Plug-in-Hybrid kann künftig bis zu acht Stunden betrieben werden. (aum)



