Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

VW California Ocean als Sondermodell „Generation“

aum – 7. Juli 2026

Volkswagen Nutzfahrzeuge legt vom California Ocean das Sondermodell „Generation“ auf. Glanzgedrehte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Chromleisten an Seiten und Heck sowie eine Umfeldbeleuchtung mit „California“-Logoprojektion sind die äußeren Extras. Im Innenraum setzen Bicolor-Sitzbezüge in Mikrovlies „ArtVelours“ mit seitlichen Flächen in Glattlederoptik Akzente. Ergänzend kommen Details wie die „Generation“-Plakette an der B-Säule, eine individualisierte Lenkradspange, Pedalkappen in Alu-Optik sowie spezielle Fußmatten dazu.

Optional ist der VW California Ocean Generation in der Bicolor-Sonderlackierung Candy-Weiß/Sunset Red Metallic erhältlich. Kunden können zwischen dem 150-PS-Diesel (110 kW), dem 204 PS (150 kW) starken Benziner und dem Plug-in-Hybrid mit 245 PS (180 kW) wählen. Die Preise beginnen bei 91.309 Euro.

Parallel zum Sondermodell profitiert die gesamte California-Reihe von weiterentwickelten Ausstattungen und Funktionen. Dazu zählt erstmals auch die optionale elektrische Heckklappe. Eine neue Steuerung mit Nachtabsenkung ermöglicht eine komfortablere Temperaturregelung wie zu Hause. Durch eine neue Dachzeltdüse gelangt zudem warme Luft gezielt in den oberen Schlafbereich, wodurch auch dort angenehme Temperaturen entstehen, selbst wenn es draußen eher ungemütlich kalt ist. Die Standklimatisierung im Plug-in-Hybrid kann künftig bis zu acht Stunden betrieben werden. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
VW California Ocean, Sondermodell „Generation“.

VW California Ocean, Sondermodell „Generation“.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW California Ocean, Sondermodell „Generation“.

VW California Ocean, Sondermodell „Generation“.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW California Ocean, Sondermodell „Generation“: Dachzeltdüse.

VW California Ocean, Sondermodell „Generation“: Dachzeltdüse.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Autobahntankstelle.
An der Autobahntankstelle kostet der Liter im Schnitt 33 Cent mehr
World Ducati Week 2026.
Fast 120.000 Besucher bei der WDW
Großer Preis von Deutschland 1926: Sieger wurde Rudolf Caracciola mit seinem Beifahrer Eugen Salzer.
Im Rückspiegel: Der erste Große Preis von Deutschland
Peugeot E-208 GTi.
Peugeot 208 setzt als elektrischer GTI Zeichen
Skoda Elroq.
Das beliebteste Elektroauto kommt von Skoda
Erinnerung an einen tödlichen Verkehrsunfall.
Jeden Tag sterben acht Menschen im Straßenverkehr

Audio

Mitsubishi Eclipse Cross Diamant Plus

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren