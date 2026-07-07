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Next Generation Mobility

Das beliebteste Elektroauto kommt von Skoda

aum – 7. Juli 2026

Das beliebteste Elektroauto in Deutschland kommt von Skoda. Der Elroq belegte im ersten Halbjahr mit 20.139 Zulassungen die Spitze bei den BEV-Neuwagenanmeldungen. Das sind 10.745 Fahrzeuge mehr als im Vorjahreszeitraum (9394 Fahrzeuge) und entspricht einer Steigerung von 114,4 Prozent. Der Marktanteil von Skoda im Elektrosegment insgesamt stieg um einen Prozentpunkt auf zehn Prozent. Das bedeutet Platz zwei hinter VW.

Die mit Abstand beliebteste Antriebsvariante ist der Elroq 85. Insgesamt entfielen gut 47 Prozent auf die Version mit Heckantrieb in Kombination mit der größten Hochvoltbatterie. Die Elroq 85-Modelle leisten 210 kW (286 PS) und bieten mit ihrem 82 kWh (79 kWh netto) großen Akku bis zu 576 Kilometer elektrische Reichweite. Mehr als 30 Prozent der Elroq-Kunden mögen es sportlich: Gut zwölf Prozent haben sich für das Top-Modell RS mit 250 kW (340 PS) und Allradantrieb entschieden, der Rest entfällt auf Sportline-Versionen in unterschiedlichen Leistungsstufen und mit verschiedenen Batteriegrößen. (aum)


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Skoda Elroq.

Skoda Elroq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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