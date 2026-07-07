Der Hyundai Ioniq 3 kommt im Herbst

Mit dem Ioniq 3 bringt Hyundai im Herbst sein erstes Elektroauto für die Kompaktklasse auf den Markt. Getreu der bisherigen Ausrichtung der Submarke handelt es sich nicht um ein SUV, sondern um eine stromlinienförmige Hatchback-Limousine. Das Interieur soll eine angenehme, eher wohnliche Atmosphäre ausstrahlen, kündigt Hyundai an. Dazu sollen verschiedene sanfte Farbkombinationen für den Innenraum und Textilien beitragen.

Das Infotainmentsystem bietet von vornherein rund zehn vorinstallierte Apps von Drittanbietern, weitere sollen bis zum Jahresende folgen. Der Zentralbildschirm misst je nach Ausstattung 12,9 oder 14,6 Zoll, während ein schlankes, auf den Fahrer ausgerichtetes Display die wichtigsten Fahrinformationen ins Blickfeld rückt.



Beim Antrieb setzt Hyundai auf die Electric-Global Modular Platform (E-GMP) mit 400-Volt-Architektur. Der Elektromotor leistet 108 kW (147 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. Zwei Batterieoptionen stehen zur Wahl, die WLTP-Reichweite beträgt mit dem größeren Akku fast 500 Kilometer.



Entwickelt wurde der Ioniq 3 im europäischen Hyundai-Forschungszentrum in Rüsselsheim, gebaut wird er in der Türkei. (aum)



