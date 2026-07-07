Sonderedition bei Subaru

Subaru bietet den Forester als neues Sondermodell „Edition Exclusive Cross“ an. Es zeichnet sich durch schwarze und grüne Dekorelemente außen und innen aus. So ist der mattschwarze Kühlergrill mit einer grünen Spange verziert, zu den weiteren grünen Details gehört unter anderem auch der Modellschriftzug am Heck. Die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sind in Dark Metallic ausgeführt.

Im Innenraum weisen die Instrumententafel, das Lederlenkrad, Mittelkonsole, Türinnenverkleidungen und die grau-schwarzen Kunstledersitze grüne Kontrastnähte auf. Die Rundinstrumente werden von einem beleuchteten Dekorring in Silber eingefasst. Spezielle Teppichmatten und ein Editions-Emblem komplettieren den Editionslook.



Auf Basis des zweithöchsten Ausstattungsniveaus Exclusive verfügt das Sondermodell zusätzlich über ein Audio- und Infotainmentsystem von Harman Kardon mit 11,6-Zoll-Display, elf Lautsprechern inklusive Subwoofer sowie Smartphone-Einbindung mit Apple Carplay und Android Auto, eine Lenkradheizung und eine LED-Heckklappenbeleuchtung. Darüber hinaus sind ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach, elektrisch verstellbare Vordersitze, eine elektrisch bedienbare Heckklappe und eine 360-Grad-Panoramakamera an Bord.



Der Subaru Forester Edition Exclusive Cross ist zu Preisen ab 48.390 Euro bestellbar. (aum)



