GWM Ora 5 auch als Hybrid

Great Wall Motor erweitert das Antriebsangebot beim Ora 5 um einen Hybrid mit sechs Betriebsmodi. Das System kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner, eine 1,09-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und ein spezielles Getriebe. Bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten kann der Elektromotor komplett entkoppelt werden, wenn der Verbrennungsmotor im Direktantrieb läuft. Dadurch werden Schleppverluste reduziert und laut GWM auf der Autobahn 0,4 bis 0,6 Liter Benzin pro 100 Kilometer eingespart.

Der 1,5-Liter-Motor leistet 150 PS (110 kW) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmetern, während das Elektroaggregat 140 kW (190 PS) und 236 Nm liefert. Die Systemleistung liegt bei 223 PS (164 kW) und einem Gesamtdrehmoment von bis zu 476 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolviert der GWM Ora 5 in 7,7 Sekunden. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Der kombinierte Verbrauch nach WLTP liegt bei 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Mit einer Tankfüllung soll das Fahrzeug mehr als 1000 Kilometer zurücklegen können.



Einen Preis für den GWM Ora 5 Hybrid nannte der Importeur noch nicht. (aum)



