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Next Generation Mobility

Kia mit besonderen Deals

aum – 6. Juli 2026

Kia startet zum Sommer die Aktion „Top Deal“ mit attraktiven Leasingkonditionen und weiteren Vergünstigungen für private und gewerbliche Kunden. So gibt es die Basisversionen des X-Ceed und des Sportage zu Monatsraten ab 159 Euro beziehungsweise 179 Euro. Die Sonderanzahlung beträgt beim XCeed 1305 Euro und beim Sportage 2095 Euro. Zudem spendiert Kia eine begrenzte Anzahl von 300-Euro-Tankgutscheinen sowie eine Gratis-Wartung (solange der Vorrat reicht).

Im Rahmen einer weiteren Aktion, den „Summer Deals“, gibt es zudem besondere Leasingkonditionen für die Elektromodelle EV2, EV3, EV4 und EV5. Sie werden ab 199 Euro im Monat bei einer Sonderzahlung von 3305 Euro angeboten. Kunden, die von der staatlichen E-Auto-Kaufprämie profitieren, können die Fördersumme als Leasingsonderzahlung einsetzen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Fahrzeug mindestens 36 Monate gehalten wird. (aum)


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Kia X-Ceed.

Kia X-Ceed.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Kia Sportage.

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Kia EV2.

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Kia EV3.

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Kia EV4.

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Kia EV4 Fastback.

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Kia EV5.

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Kia EV4, EV2 und EV3.

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