Der AvD ist Mobilitätspartner in Baden-Baden

Der Automobilclub von Deutschland ist vom 10. bis 12. Juli erneut als Mobilitätspartner beim Internationalen Oldtimer-Meeting Baden-Baden vertreten. Im Kurpark und entlang der Kaiserallee werden historische Fahrzeuge bis zum Baujahr 1979 zu sehen sein. Der AvD präsentiert sich mit einem eigenen Informationspavillon und lädt Besucher zu einer Mischung aus Automobilgeschichte, Unterhaltung und Motorsport ein.

An zwei Rennsimulatoren im AvD-Pavillon können Motorsportfans bei einer Hotlap-Challenge gegeneinander antreten. Automobilgeschichte zum Anfassen bietet das historische Hilfsdienstfahrzeug des AvD. Der ausgestellte Opel Rekord Caravan der Baureihe E2 aus dem Jahr 1983 wurde mit viel Liebe zum Detail restauriert und erinnert an die lange Tradition des Clubs im Pannen- und Hilfsdienst.



Ehrengastmarke des Oldtimertreffens ist in diesem Jahr BMW mit einer Sonderschau im Areal vor der Trinkhalle. Passend dazu präsentiert der AvD mit einem roten BMW Z1 einen weiteren Blickfang an seinem Stand, der vom Badischen Automobilclub im AvD zur Verfügung gestellt wird. Mit seinen versenkbaren Türen und seinem außergewöhnlichen Karosseriekonzept zählt der Roadster zu den markantesten deutschen Sportwagen der späten 1980er Jahre.



Das Internationale Oldtimer-Meeting Baden-Baden zählt zu den traditionsreichsten und renommiertesten Oldtimerveranstaltungen Europas. Vor der einzigartigen Kulisse des Kurparks und der Kaiserallee repräsentieren mehr als 350 historische Automobile bis Baujahr 1979 die Faszination von über 100 Jahren Automobilgeschichte. Der „Concours d'élégance automobile“ zieht Jahr für Jahr Teilnehmer und Besucher aus ganz Europa an und verbindet automobile Kultur mit dem besonderen Flair der UNESCO-Welterbestadt Baden-Baden. (aum)