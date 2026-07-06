Neue Baureihe bei Notin, Kompaktvans bei Chausson und Challenger

Trigano gehört zu den großen Spielern der europäischen Caravaning-Industrie. Mit mehr als zehn Marken bietet der französische Konzern in etwa die Vielfalt der Erwin-Hymer-Gruppe, orientiert sich jedoch stark in der Mittelklasse und überlässt das Geschäft im Luxus-Segment anderen. Wäre da nicht Notin in Panissières (Departement Loire), mit einer 105-jährigen Historie und einem Fokus auf höchste Qualität. Mit 40 hochqualifizierten Handwerkern baut das Unternehmen drei teil- und vollintegrierte Baureihen sowie das Spitzenmodell, den Notinliner 960G, der mit Heckgarage in etwa 2500 Stunden reiner Handarbeit im Werk entsteht. Zu den bisherigen Baureihen Progress, i-Progress und Exclusive gesellt sich in der kommenden Saison der Envol TI, der den Fiat Ducato als Basisfahrzeug nutzt und mit einer für die Marke untypisch kräftigen Farbwelt im Innenraum an den Start geht.

Das Premium-Versprechen der Franzosen gilt auch für das neue Modell, das mit drei Grundrissen und in 6,49 bis 7,19 Metern Aufbaulänge angeboten wird. Der E 654 hat für 80.900 Euro ein Hubbett und ein Heckbad, die größeren Grundrisse sind mit einem Queensbett ausgerüstet (85.500 Euro) oder haben längs eingebaute Einzelbetten im Heck (86.000 Euro). Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein Kompressorkühlschrank mit 152 Litern Volumen, eine elektrische Trittstufe, Fahrerhaus-Verdunkelung und eine Heckgarage mit 1,15 Metern Höhe. Für 3000 Euro gibt es ein Elektropaket mit Lithium-Batterie, Solarmodul und Wechselrichter. Seine Premiere erlebt der Envol TI Ende August auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf.



Die 7,20 bis 7,50 Meter langen, vollintegrierten i-Progress-Mobile erhalten im neuen Modelljahr elektrische Fenster und Rollos, bei den Teilintegrierten auf Fiat-Basis ist das metallicgrau lackierte Fahrerhaus nun Serienstandard. Alle Versionen werden mit einem neu gestalteten Heck inklusive Rückfahrkamera ausgestattet und erhalten die solide, fensterbestückte Eingangstür von Hartal.



Die beiden weiteren urfranzösischen Marken unter dem Trigano-Dach sind Chausson und Challenger, die sich ihre Modellpaletten teilen und lediglich durch Farbgebung und Materialwahl unterschiedliche Kundenkreise ansprechen. Sechs Vans, fünf schlanke Teilintegrierte, neun Full-Size-Teilintegrierte, drei Alkovenfahrzeuge und zwei vollintegrierte Reisemobile finden sich im Sortiment. An Einsteiger wendet sich bei den Vans die neue Road Line Edition auf Citroen-Basis, wo mit 48.490 Euro ein echter Kampfpreis aufgerufen wird. Kaum teurer ist der Sport Van, der ab 51.490 Euro mit einem Variobad ausgestattet wird. Der Kühlschrank kühlt bei diesen Modellen mit Kompressortechnik, geheizt wird mit Dieselkraftstoff.



Die Aufbauten der übrigen Baureihen sind künftig holzfrei. Die Preisliste für die mit 2,10 Metern Breite sehr handlichen X-Teilintegrierten beginnt mit 59.990 Euro für den komplett ausgestatteten Chausson 640 Titanium Line (Graphite Edition bei Challenger), der eine Aufbautür mit Fenster hat, außerdem Außenanschlüsse für Gas und Wasser, einen Kompressor-Kühlschrank mit 75 Liter Volumen und eine Dieselheizung. Zwei neue Alkovengrundrisse auf Citroën-Basis ergänzen das Angebot. Der C256 hat ein Etagenbett im Heck, der C387 zwei längs eingebaute Einzelbetten. Eine neu geformte Front bei den integrierten Mobilen schließen die Erneuerungen der Zwillingsmarken für die kommende Saison ab. (aum)

