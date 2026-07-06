Fahrbericht Geely E5: Chinese mit Lotus-Genen

Unter den chinesischen Herstellern, die aktuell nach Europa drängen, besitzt Geely wahrscheinlich die meisten europäischen Gene. Zum Konzern, der vor 25 Jahren mit der Automobilproduktion begann, gehören inzwischen Volvo, Lotus und London Taxi. Außerdem ist das Unternehmen mit knapp zehn Prozent an Daimler-Benz beteiligt. In Raunheim bei Frankfurt hat Geely zudem bereits im Jahr 2018 sein europäisches Entwicklungszentrum eingerichtet. Jetzt startet Geely mit zwei Modellen auf dem deutschen Markt. Neben dem Starray EM-i mit Plug-in-Hybridtechnik steht mit dem Geely E5 ein vollelektrisches SUV bei den Händlern. Die Preisliste beginnt bei 37.990 Euro.

Als erstes Modell der Marke bestand der E5 den Euro-NCAP-Test mit der Höchstwertung von fünf Sternen. Das Modell tritt im volumenstärksten und entsprechend umkämpften SUV-Segment an. Vermutlich auch deshalb fährt der E5 mit einem für dieses Segment typischem Design vor, das sich nahtlos der Formensprache der Mitbewerber anpasst. Dank eines aufwendigen aerodynamischen Feinschliffs erreicht der Geely einen cw-Wert von 0,269, was sich, einmal in Fahrt, positiv auf die Akustik-Kulisse auswirkt. Der E5 gehört zu den Leisetretern, und erst jenseits 140 km/h machen sich die Windgeräusche bemerkbar.



Der Radstand von 2,75 Metern bringt einen großzügig bemessenen Innenraum, die Materialien machen einen wertigen Eindruck und sind bestens verarbeitet. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine übersichtliche Informationszentrale, die durch einen zentral angeordneten 15,4 Zoll messenden Bildschirm ergänzt wird. Weil weitgehend auf analoge Schalter verzichtet wird, hört der E5 auf den Sprachassistenten, der über „Hi Geely“ aktiviert wird. Und natürlich ermöglichen Over the Air veranlasste Updates, dass der E5 ohne Besuch einer Werkstatt aktualisiert werden kann.



Bei der Entwicklung, so ein Markensprecher, „standen die Erwartungen der europäischen Kunden vom Start an im Mittelpunkt“. Deshalb griffen die Entwicklungsingenieure „bei der europäischen Fahrwerksabstimmung auf die Erfahrung von Lotus zurück“, ergänzt der europäische Entwicklungschef Sylvain Verstraeten.



Den Antrieb der Vorderräder übernimmt ein 160 kW starker Elektromotor, der ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern entwickelt. Als Energielieferant fungiert entweder ein 60,22 kWh starker oder ein 68,39 kWh leistender Akku. Die Ladeleistung ist mit maximal 120 kW für den kleineren Akku und 135 kW für den größeren Energiespeicher allerdings überschaubar. Geely nennt für den E5 mit dem großen Akku eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern (der kleinere Energiespeicher erreicht 430 Kilometer). Zwischen 30 und 80 Prozent vergehen laut Hersteller 20 Minuten. Die hauseigene Short Blade Battery ist nach Werksangaben für bis zu 3500 Ladezyklen ausgelegt, was sich in eine Fahrleistung von einer Million Kilometer übersetzen soll.



Einmal in Fahrt zeigt sich der Geely von seiner soliden Seite. Das Fahrwerk ist wie beim Starray EM-i in Richtung Komfort ausgelegt. Die Sitze bieten ausreichend Seitenhalt, die Lenkung arbeitet präziser als bei anderen chinesischen Modellen, die Leistung entfaltet sich angenehm, und bei Bedarf ist ausreichend Leistung für einen Zwischenspurt vorhanden. Zwischen 0 und 100 km/h vergehen rund sieben Sekunden. Das Gepäckabteil ist mit einem Fassungsvermögen von 461 Litern urlaubstauglich. Bei umgeklappter Rückbank entsteht ein Stauraum von 1877 Litern. Zusätzlich sind zahlreiche Ablagen vorhanden. Als Verbrauch verspricht Geely zwischen 15,8 und 16,9 kWh. Nach einer ersten Ausfahrt rund um Frankfurt zeigte der Bordcomputer 16 kWh.



Der Geely E5 kommt mit einer vollständigen Ausstattung zu den Kunden. Dazu gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, Sitze mit perforiertem Kunstleder, Sitzheizung und -belüftung sowie ein schlüsselloses Zugangssystem. Zur Serienausstattung gehören sieben Airbags sowie 16 Assistenzsysteme. Neben dem Basismodell E5 Pro (37.990 Euro), stehen auch die Versionen E5 Pro+ für 39.990 Euro und E5 Max+ mit Panorama-Glasdach, Head-up-Display und Flyme-Soundsystem für 42.990 Euro bei den Händlern (aum)



Daten Geely E5



Länge x Breite x Höhe (m): 4,61 x 1,90 x 1,67

Radstand (m): 2,75

Antrieb: Elektro, FWD, einstufiges Reduktionsgetriebe

Gesamtleistung: 160 kW / 218 PS

Max. Drehmoment: 320 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,6 Sek.

Elektr. Reichweite: 450 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 16,9 kWh

CO2-Emissionen: 0 g/km (WLTP)

Leergewicht / Zuladung: min. 1815 kg / k. A.

Basispreis: 37.990 Euro