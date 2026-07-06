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Alfa Romeo begleitete die „Foiling Week“

aum – 6. Juli 2026

Alfa Romeo hat die gestern zu Ende gegangene „Foiling Week“ bei Malcesine am Gardasee als offizieller Automobilpartner begleitet. Bei der einwöchigen Veranstaltung standen Boote und Boards im Mittelpunkt, die dank unter Wasser liegender Tragflügel, sogenannter Hydrofoils, den Rumpf aus dem Wasser heben und scheinbar über die Oberfläche fliegen. Alfa Romeo präsentierte nicht nur das Sondermodell Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, sondern stellte dem Veranstalter auch eine Fahrzeugflotte zur Verfügung, unter anderem für den Shuttleservice.

Der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa entstand in Kooperation mit dem italienischen Team für den Segelwettbewerb America’s Cup. Nur zehn Exemplare werden weitgehend in Handarbeit gefertigt – alle sind bereits verkauft. Zahlreiche Karosseriekomponenten bestehen aus Kohlefaser und erzeugen fünfmal so viel Abtrieb wie beim Basismodell. Zusätzliche Elemente am Unterboden beschleunigen die Luft unter dem Fahrzeug, während Seitenschweller aus Kohlefaser diesen Bereich nach außen abdichten. Das sorgt für den aus dem Rennsport bekannten Ground Effect. Am Heck verbessert ein aufwändig gestalteter Flügel ebenfalls die Luftführung. Die Karosseriefarbe ist von der Rennyacht „Luna Rossa“ inspiriert, die beim America’s Cup 2024 in Barcelona antrat. Im Innenraum erinnern die Sportsitze von Sparco mit ihrer Textur an die Rettungswesten der Segler. In die Verkleidung der Armaturentafel ist zudem eine hauchdünne Folie integriert, die einer Schicht aus dem Segel der „Luna Rossa“ entspricht. (aum)

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

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Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

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Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

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Alfa Romeo war offizieller Automobilpartner der „Foiling Week 2026“ bei Malcesine am Gardasee.

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