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Next Generation Mobility

VWN kooperiert mit Klimaschutzagentur

aum – 6. Juli 2026

Volkswagen Nutzfahrzeuge und die Klimaschutzagentur der Region Hannover starten eine Kooperation. Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt VW der gemeinnützigen Organisation zwei vollelektrische ID Buzz zur Verfügung, einen Siebensitzer und einen ID Buzz Cargo. Die Fahrzeuge kommen künftig bei Beratungsangeboten, Veranstaltungen und Informationskampagnen in der Stadt und im Umland von Hannover zum Einsatz. VW wird dabei auch in ausgewählte Formate und Aktivitäten der Klimaschutzagentur eingebunden. Dazu zählen unter anderem die Kampagne „RegiON“ sowie Veranstaltungsformate für Unternehmen zum Thema Elektromobilität.

ines der beiden übergebenen Fahrzeuge hat eine besondere Bedeutung: Bei dem ID Buzz Cargo handelt es sich um das elfmillionste Fahrzeug, das im VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover produziert wurde. Damit verbindet sich ein wichtiger Produktionsmeilenstein des Standorts mit einem konkreten Nutzen für die Region. (aum)


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Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung (von rechts): Dr. Annika Mannah, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, und Stefan Mecha, CEO der Marke VWN, sowie Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN.

Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung (von rechts): Dr. Annika Mannah, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, und Stefan Mecha, CEO der Marke VWN, sowie Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung.

Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung (von rechts): Dr. Annika Mannah, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, und Stefan Mecha, CEO der Marke VWN, sowie Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN.

Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzuege der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung (von rechts): Dr. Annika Mannah, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, und Stefan Mecha, CEO der Marke VWN, sowie Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung. Während der Abholung im Werk Hannover erklären Markenchef Stefan Mecha und und Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN (rechts), Klimaschutzagentur-Geschäftsführerin Dr. Annika Mannah (links) die Fahrzeugfunktionen.

Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge der Klimaschutzagentur der Region Hannover zwei ID Buzz zur Verfügung. Während der Abholung im Werk Hannover erklären Markenchef Stefan Mecha und und Petra Schreiber, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN (rechts), Klimaschutzagentur-Geschäftsführerin Dr. Annika Mannah (links) die Fahrzeugfunktionen.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Das elfmillionste Fahrzeug aus dem VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover ist ein ID Buzz Cargo.

Das elfmillionste Fahrzeug aus dem VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover ist ein ID Buzz Cargo.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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