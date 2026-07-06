VWN kooperiert mit Klimaschutzagentur

Volkswagen Nutzfahrzeuge und die Klimaschutzagentur der Region Hannover starten eine Kooperation. Im Rahmen einer Mobilitätspartnerschaft stellt VW der gemeinnützigen Organisation zwei vollelektrische ID Buzz zur Verfügung, einen Siebensitzer und einen ID Buzz Cargo. Die Fahrzeuge kommen künftig bei Beratungsangeboten, Veranstaltungen und Informationskampagnen in der Stadt und im Umland von Hannover zum Einsatz. VW wird dabei auch in ausgewählte Formate und Aktivitäten der Klimaschutzagentur eingebunden. Dazu zählen unter anderem die Kampagne „RegiON“ sowie Veranstaltungsformate für Unternehmen zum Thema Elektromobilität.

ines der beiden übergebenen Fahrzeuge hat eine besondere Bedeutung: Bei dem ID Buzz Cargo handelt es sich um das elfmillionste Fahrzeug, das im VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover produziert wurde. Damit verbindet sich ein wichtiger Produktionsmeilenstein des Standorts mit einem konkreten Nutzen für die Region. (aum)





