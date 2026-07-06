Citroën C5 Aircross bekommt elektrische Topmotorisierung

Citroën erweitert das Antriebsangebot des neuen C5 Aircross um den 230 Long Range. Die neue vollelektrische Top-Motorisierung leistet 170 kW (231 PS). Die Batterie hat eine Nettokapazität von 97 kWh, die für eine WLTP-Reichweite von bis zu 679 Kilometern steht. Nachgeladen werden kann mit bis zu 160 kW. Es stehen die beiden Ausstattungsstufen Plus und Max zu Preisen ab 49.690 Euro sowie das Sondermodell „Team D“ mit zusätzlicher Komfort- und Technologieausstattung zur Verfügung. (aum)