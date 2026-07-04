Stellantis bringt Box on Wheels nach Hannover

Die Nutzfahrzeugsparte von Stellantis wird auf der IAA Transportation in Hannover (Publikumstage: 15.–20.9.) als Weltpremiere eines Konzeptfahrzeugs feiern. Der autonome Transporter „Box on Wheels“ ist für die städtische Zustellung auf der letzten Meile konzipiert. Ebenfalls seinen ersten öffentlichen Auftritt hat der kürzlich vorgestellte Smart Compact Van. Mit ihm bietet Stellantis seine kleinen Lieferwagen mit einem komplett neu gestalteten Innenraum an, der gezielt an das Kundenfeedback im gewerblichen Bereich angepasst wurde. Sie heißen je Opel Combo Start, Peugeot Partner Active, Citroën Berlingo First und Fiat Doblò Easypro.

Auf der 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zeigt Stellantis insgesamt 13 Fahrzeuge seiner vier Nutzfahrzeugmarken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot. (aum)



