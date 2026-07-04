Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Stellantis bringt Box on Wheels nach Hannover

aum – 4. Juli 2026

Die Nutzfahrzeugsparte von Stellantis wird auf der IAA Transportation in Hannover (Publikumstage: 15.–20.9.) als Weltpremiere eines Konzeptfahrzeugs feiern. Der autonome Transporter „Box on Wheels“ ist für die städtische Zustellung auf der letzten Meile konzipiert. Ebenfalls seinen ersten öffentlichen Auftritt hat der kürzlich vorgestellte Smart Compact Van. Mit ihm bietet Stellantis seine kleinen Lieferwagen mit einem komplett neu gestalteten Innenraum an, der gezielt an das Kundenfeedback im gewerblichen Bereich angepasst wurde. Sie heißen je Opel Combo Start, Peugeot Partner Active, Citroën Berlingo First und Fiat Doblò Easypro.

Auf der 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zeigt Stellantis insgesamt 13 Fahrzeuge seiner vier Nutzfahrzeugmarken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Auf der IAA Transportation 2026 in Hannover wird Stellantis das autonome Konzeptfahrzeug „Box on Wheels“ vorstellen.

Auf der IAA Transportation 2026 in Hannover wird Stellantis das autonome Konzeptfahrzeug „Box on Wheels“ vorstellen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mit den Smart-Compact-Van-Ausführungen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start und Peugeot Partner Active orientiert sich Stellantis gezielt an den tatsächlichen Kundenansprüchen.

Mit den Smart-Compact-Van-Ausführungen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start und Peugeot Partner Active orientiert sich Stellantis gezielt an den tatsächlichen Kundenansprüchen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mit den Smart-Compact-Van-Ausführungen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start und Peugeot Partner Active orientiert sich Stellantis gezielt an den tatsächlichen Kundenansprüchen.

Mit den Smart-Compact-Van-Ausführungen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start und Peugeot Partner Active orientiert sich Stellantis gezielt an den tatsächlichen Kundenansprüchen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Combo Start.

Opel Combo Start.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fiat Doblò Easypro.

Fiat Doblò Easypro.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo First.

Citroën Berlingo First.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Peugeot Partner Active.

Peugeot Partner Active.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota Hilux mit Brennstoffzellenantrieb.
IAA Transportation: Strom, Wasserstoff, Verbrenner – die neue Vielfalt
Die Lieferwagen der vier Nutzfahrzeugmarken von Stellantis.
Stellantis erobert Spitzenplatz bei Transportern und Vans
Deutscher Stellantis-Sitz in Rüsselsheim.
Stellantis baut Marktanteile aus
Freie Werkstatt in Frankreich mit Eurorepar-Service von Stellantis.
Stellantis stellt Eurorepar vor
Opel Combo Start.
Stellantis richtet seine Lieferwagen neu ein

Audio

Kia Picanto 1.0 GT-Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren