Leapmotor schenkt TT-Vereinen Trikotsets

Leapmotor weitet sein Engagement für den Tischtennissport aus. Gemeinsam mit dem Bekleidungsausrüster des Deutschen Tischtennis Bundes, Butterfly, wird die chinesische Automarke aus dem Stellantis-Konzern noch in diesem Sommer Trikotsets für Vereine anbieten.

Bei dem Trikotset handelt es sich um das Modell „Ikoma“ von Butterfly in Schwarz – bestehend aus Shirt und Hose für Frau und Mann. Erhältlich ist die Serie in den Größen 128 bis 4XL. Beflockt werden Trikot und Hose auf der Vorderseite mit dem Logo von Leapmotor; der Rücken wird mit dem Namenszug des lokalen Handelspartners versehen.



Kosten entstehen interessierten Vereinen nicht. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, über die Händlersuche auf der Leapmotor-Website die Kontaktdaten eines Ansprechpartners vor Ort zu finden. (aum)



