Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Leapmotor schenkt TT-Vereinen Trikotsets

aum – 3. Juli 2026

Leapmotor weitet sein Engagement für den Tischtennissport aus. Gemeinsam mit dem Bekleidungsausrüster des Deutschen Tischtennis Bundes, Butterfly, wird die chinesische Automarke aus dem Stellantis-Konzern noch in diesem Sommer Trikotsets für Vereine anbieten.

Bei dem Trikotset handelt es sich um das Modell „Ikoma“ von Butterfly in Schwarz – bestehend aus Shirt und Hose für Frau und Mann. Erhältlich ist die Serie in den Größen 128 bis 4XL. Beflockt werden Trikot und Hose auf der Vorderseite mit dem Logo von Leapmotor; der Rücken wird mit dem Namenszug des lokalen Handelspartners versehen.

Kosten entstehen interessierten Vereinen nicht. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, über die Händlersuche auf der Leapmotor-Website die Kontaktdaten eines Ansprechpartners vor Ort zu finden. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Leapmotor hat eine Kooperation mit dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geschlossen.

Leapmotor hat eine Kooperation mit dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geschlossen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Leapmotor stiftet Tischtennisvereinen Trikotsets des offiziellen DTTB-Bekleidungsausrüsters Butterfly.

Leapmotor stiftet Tischtennisvereinen Trikotsets des offiziellen DTTB-Bekleidungsausrüsters Butterfly.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.
Leapmotor schlägt bei den TT Finals auf
Leapmotor hat eine Kooperation mit dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geschlossen.
Leapmotor steigt ins Tischtennis ein
Opel will gemeinsam mit Leapmotor ein elektrisches Kompakt-SUV entwickeln.
Opel und Leapmotor starten gemeinsame Entwicklung
Europe Innovation Center von Leapmotor in München.
Leapmotor eröffnet Innovationszentrum in München
Leapmotor.
Leapmotor bei deutschen Privatkunden hoch im Kurs

Audio

Autonews vom 01. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren