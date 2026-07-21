Auto-Medienportal: Dauerhaft verfügbares Wissen statt Periodikum

Die Autoren-Union Mobilität bündelt ihre Medien ab heute unter seiner Kernmarke „Auto-Medienportal“. Das Netzwerk von freien Fachjournalisten führt die bisherigen Titel unter dem gemeinsamen Dach zusammen, um sein Angebot einer verlässlichen Quelle für Redaktionen und freie Journalisten auszubauen und sich parallel stärker für Branchenvertreter und interessierte Fachleser zu öffnen.

Alle redaktionellen Inhalte bleiben frei zugänglich. Für den Download von Texten, Fotos und Videos ist nur eine Registrierung erforderlich. Lizenzgebühren fallen ausschließlich bei Nachdruck oder Übernahme ausdrücklich als exklusiv gekennzeichneter Autorenbeiträge an. Zurzeit nutzen pro Monat rund zwei Millionen Leser das Angebot. Vier von fünf Besuchern gelangen dafür direkt auf die Seiten und nicht über Suchmaschinen.

Monatlich werden rund 2,5 Millionen Texte abgerufen oder heruntergeladen; 3,5 Millionen Fotos und etwa 40.000 Videos werden als Downloads abgerufen. (aum)

Weitere Informationen: www.auto-medienportal.net/seiten/wir_ueber_uns