Stellantis baut Marktanteile aus

Stellantis bleibt in Deutschland auf Wachstumskurs: Von Januar bis Juni haben die Marken des Konzerns mehr als 183.000 Pkw neu zugelassen. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg um einen Prozentpunkt auf 12,4 Prozent. Angetrieben von den Bestsellern Fiat 500 Elektro, Leapmotor T03 und Citroën e-C3 sowie Opel Grandland Electric und Corsa Electric stieg die Nachfrage nach den Elektroautos um über 200 Prozent. Der BEV-Marktanteil erhöhte sich binnen Jahresfrist um 4,3 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent.

Das größte Wachstum unter den Stellantis Marken verzeichnete erneut die chinesische Marke Leapmotor, die seit Ende 2024 in Europa präsent ist. Die Neuzulassungen haben sich von Januar bis Juni gegenüber dem Vorjahr auf 8400 Einheiten vervierfacht. Der Marktanteil stieg auf 0,6 Prozent nach 0,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Opel legte insgesamt um 15 Prozent auf 70.400 Einheiten zu und steigerte den Marktanteil um 0,4 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. Auch die Importmarken Citroën (plus zehn Prozent) und Fiat (+29 %) wuchsen im ersten Halbjahr stärker als der Markt. (aum)



