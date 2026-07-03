Alpine bringt Prototyp nach Goodwood

Alpine enthüllt beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed (9.-12. Juli 2026) den Prototyp des A110. Der Technologieträger orientiert sich optisch sehr stark an der zweiten Modellgeneration, deren Produktion vor wenigen tagen endete. Das Nachfolgemodell wird elektrisch und basiert auf einer Aluminiumarchitektur mit zwei Batteriepaketen, die für eine sportwagentypische Gewichtsverteilung von 40 zu 60 zwischen Vorder- und Hinterachse sorgen. einhalten. Eine neue 3-in-1-E-Achse mit zwei Elektromotoren sorgt für viel Leistung und ein hohes Drehmoment sowie schnelles Ansprechverhalten, die 800-Volt-Technologie für kurze Ladezeiten. (aum)