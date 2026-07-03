Skoda festigt den zweiten Platz

Schon seit längerem ist Skoda der erfolgreichste Importeur in Deutschland. In diesem Jahr hat sich die Marke aber auch auf Platz zwei Zulassungsstatistik hinter Marktführer VW vorgeschoben und festgesetzt. Im ersten Halbjahr 2025 lag der tschechische Automobilhersteller noch an vierter Stelle.

Mit 128.218 Neuzulassungen von Januar bis Juni erreichte Skoda einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Das bedeutet eine Steigerung um über 19.000 Fahrzeuge bzw. 17,6 Prozent sowie eine Verbesserung um 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Halbjahresrekord aus dem Vorjahr mit 7,8 Prozent Marktanteil. (aum)