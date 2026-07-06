Die Top Ten der Woche

Große Schwankungen bei den Abrufzahlen sind typisch für Medien wie das Auto-Medienportal. Deswegen sind große Sprünge von Woche zu Woche nach unten oder nach oben nicht ungewöhnlich. Dennoch ist bei so manchem Rekord Zurückhaltung angesagt. Aber weil die Aufwärtsbewegung sich bei unserem Portal zu verstetigen scheint, trauen wir uns zu melden: 1,47 Millionen Fotos und mehr als 16.000 Videos holten Nutzer und Leser vergangene Woche bei unserer Datenbank ab.

Das waren die Top Ten der insgesamtb570.657 beim Auto-Medienportal abgerufenen Textdateien:

1. Der Dreidreiundfünfzig wird Sechzig

2. Praxistest Kia Stinger GT: Der 270 km/h schnelle Geheimtipp

3. Die H.O.G. zieht es nächstes Jahr wieder einmal nach Kroatien

4. Hyundai Inster in neuer Ausstattungsvariante

5. Fiat ist im Kleinen ganz groß

6. Wie viele Kilometer fährt Deutschland im Jahr?

7. JDM-Tag in der Toyota Collection

8. Skoda und Subaru haben die zufriedensten Händler

9. Classic Defender V8 in zwei neuen Karosserievarianten

10. Kleinkraftradspaß zum Mountainbiketarif

1.470.756 Fotos und 16.810 Videos lieferte unsere Server in der vergangenen Woche an unsere rund zwei Millionen Leser und Nutzer als Downloads aus. Das Foto der Woche zeigt den Wartburg 353, das Video der Woche Footage vom Fiat Topolino. (aum)