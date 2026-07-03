Pkw-Markt im ersten Halbjahr 5,8 Prozent im Plus

Im Juni wurden 296.378 Pkw zugelassen. Das sind 15,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Private Anmeldungen legten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes um 28,6 Prozent zu, gewerbliche Zulassungen stiegen um 9,4 Prozent. Der Anteil privater Halter betrug 36,6 Prozent, 63,4 Prozent der Fahrzeuge entfielen auf gewerbliche Anmeldungen. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 202 ein Plus von 5,8 Prozent auf 1.484.393 Neuwagen. Größter Gewinner unter den deutschen Marken war im ersten Halbjahr Opel mit einem Zuwachs von 14,5 Prozent. Marktführer bleibt VW, stärkster Importeur ist Skoda.

Die Zahl der neuen Elektrofahrzeuge nahm in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent zu. Sie kamen im Juni auf ein Plus von 78,2 Prozent und 28,4 Prozent Marktanteil. Plug-in-Hybride legten im bisherigen Jahresverlauf um 17,9 Prozent zu und kamen im vergangenen Monat auf einen Zulassungsanteil von knapp elf Prozent. Die Nachfrage nach neuen Benzinern ging seit Januar um 18,2 Prozent zurück, bei Dieselfahrzeugen betrug das Minus 8,6 Prozent.



Der durchschnittliche CO2-Ausstoß lag im ersten Halbjahr erstmals unter 100 Gramm: Er ging um 10,3 Prozent auf 98,4 Gramm pro Kilometer zurück, im Juni waren es sogar 13,6 Prozent und 92,6 Gramm. Auffällig für Juni ist in der KBA-Statistik die Zunahme bei den Kleinwagen, die die Kompaktklasse überholten und hinter den SUV Platz zwei belegten.Auch hier dürfte der wachsende Anteil an E-Fahrzeugen im A- und B-Segment eine Rolle spielen. (aum)



