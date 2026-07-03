Mini Moke, Fiat 500 Jolly, Citroën Méhari – diese drei Sommer-Sonne-Strand-Kultmobile stehen für ein Fahrzeugsegment, in dem sich auch der neue Amble One tummeln wird. Das rein elektrisch angetriebene Leichtbau-Mobil ist ein Schönwetterauto für die kleinen Fahrten zwischendurch. Leise, wendig, bequem und moderat geländegängig. Vor allem aber: Ein Hingucker sondergleichen – schlicht, exklusiv, lässig.

„Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich will es haben!“ Wenn einem beim Anblick des Amble One dieser Gedanke durch den Kopf zuckt, hat Julian Hönig sein Ziel erreicht. Hönig, 1976 im österreichischen Graz geboren, ist Designer. Er arbeitete für Audi, für Apple und er ist Mitgründer der Firma Driveamble, die jetzt dieses außergewöhnliche Mobil auf die Räder gestellt hat.



Nach den Vorgaben der EU-Zulassungsregularien handelt es sich um ein Elektrofahrzeug der Klasse L7e. Der 3,20 Meter lange und knapp 450 Kilogramm schwere Amble One hat also eine Straßenzulassung und darf im öffentlichen Verkehr mitmischen. Die E-Maschine leistet 15 kW (20 PS), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 65 km/h und die Reichweite, die der 11-kWh-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht, soll bei mehr als 100 Kilometer liegen.



Rund 20.000 Euro netto soll das Spaßmobil kosten. Und Überlegungen für eine geschlossene City-Variante gibt es auch schon. Erst einmal muss aber ein Produktionsstandort gefunden werden. (aum)