Fiat ist im Kleinen ganz groß

Wenn Fiat-Chef Olivier François über die ganz kleinen Modelle seines Unternehmens spricht, blickt er zunächst zurück und beschreibt die lange Geschichte der Klein- und Kleinstwagen der Marke. Danach beginnt die Geschichte der Mikromobilität der Italiener bereits in den 1930er Jahren mit dem ersten Topolino, der damals als italienischer Volkswagen auf die Straßen von „Bella Italia“ rollte. Und dann kamen die Nachfolger Fiat 500 und 126, die den Ruf von Fiat als Spezialist für diese automobile Klasse festigte. Aktueller Vertreter ist der neue Topolino, der sich in den vergangenen Jahren zum europäischen Marktführer bei den elektrischen Leichtfahrzeugen (L6e) entwickelt hat.

Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnet der Topolino einen Zuwachs von 30 Prozent und damit einen Allzeitrekord bei den Auftragseingängen. Zu den Kunden zählt nun auch der Vatikan, der vor einigen Tagen eine Topolino-Flotte übernommen hat. Dank der auf 45 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit darf der Zweisitzer bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren gefahren werden. Allerdings zeigt sich diese Kundschaft dem Kleinen gegenüber bisher zurückhaltend, und deshalb reicht Fiat jetzt das Sondermodell Topolino „Sport“ nach. „Mit diesem Modell“, so François, „wollen wir gezielt eine jüngere Kundschaft ansprechen. Zurzeit liegt das Durchschnittsalter unserer Topolino-Kunden bei 47 Jahren.“



Das Sport im Topolino beschränkt sich allerdings allein auf eine optische Aufwertung, denn am Tempolimit von 45 km/h kommt in dieser Fahrzeugklasse niemand vorbei. Wie der Fiat 500 Sport vor mehr als 60 Jahren, unterscheidet sich der sportliche Topolino durch eine farblich markierte Motorhaube von den „zivilen Versionen“. Zur Wahl stehen Weiß mit roten Streifen, Blau mit weißen Streifen, Gelb mit schwarzen Streifen und Schwarz mit roten Streifen. Außerdem besitzt der Sport spezielle Zierleisten, mattschwarze Felgen und Sport-Logos. So wirkt der Kleinstwagen zumindest im Stand durchaus dynamisch. Auch der Innenraum wurde „sportlich“ überarbeitet, und außerdem gehört zur Serienausstattung das Stereo-Lautsprecherset Monsterlino, der sich über Bluetooth mit Smartphones verbinden lässt. Der Fiat Topolino Sport kann bereits bestellt werden, die Auslieferungen sollen im September beginnen.



Fiat bekennt sich wie kaum eine andere Marke zur Mikromobilität, einem Segment mit rasanten Zuwächsen und weitet deshalb das Angebot konsequent aus. Nachdem die Produktion des vom Rollerspezialisten Piaggio angebotene Dreirad Ape vom Markt verschwunden ist, bringt Fiat das elektrische Dreirad Tris auf den Markt. „Tris wurde in Turin vom Centro Stile entwickelt und ist das erste Dreirad unserer Marke“, erklärt François. „Tris wurde vor allem für die engen italienischen innerstädtischen Straßen und den afrikanischen Markt entwickelt, ist aber auch für die anderen europäischen Märkte gedacht.“ Aktuell sind allein in Europa noch 300.000 Vespa Ape auf den Straßen. Produziert wird der Mini-Transporter in Marokko.



Dass der Tris nicht nur die Transportbedürfnisse von Kleinunternehmer befriedigen kann, zeigt die Studie „Doce Vita“, die für den Transport von Menschen entwickelt wurde und beim Design an die offenen Shuttlefahrzeuge erinnert, die in den 1960er Jahren von Hotels an der italienischen Riviera eingesetzt wurden. Entstanden ist die Variante in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Caffè Vergano 1882, das den Tris auch in eine rollende Espressostation verwandelt.



Während Tris und Topolino demnächst bei den Fiat-Händlern stehen werden, zeigt die Studie Multiplina, wie sich Fiat die Zukunft der Mikromobilität vorstellt. Beim Design nahmen die Kreativen in Turin Anleihen an den ersten Multipla, der 1956 auf den Markt kam und heute als erstes MPV oder Vielzweckauto gilt. Der Multiplina ist ein elektrisch angetriebener Viersitzer der Klasse L7e, der eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h erreicht. Die Serienversion soll 2028 auf den Markt kommen. Die Preise der neuen Modelle für den deutschen Markt stehen noch nicht fest. (aum)