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Next Generation Mobility

Skoda führt wieder die Tour de France an

aum – 2. Juli 2026

Auch in diesem Jahr begleitet Skoda wieder als Hauptpartner die Tour de France (4.–26.7.). So wird Rennleiter Christian Prudhomme auf zwölf der 21 Etappen den brandneuen vollelektrischen Peaq als „Red Car“-Führungsfahrzeug nutzen. An den übrigen Tagen dient ihm ein Superb iV Plug-in-Hybrid als mobile Kommandozentrale. Skoda stellt den Veranstaltern insgesamt bis zu 225 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter auch das gerade erschiene neue Einstiegsmodell Epiq. Skoda ist außerdem erneut Sponsor des grünen Trikots und stellt die vom Designteam entworfenen Trophäen für den Gesamtsieger, die Sieger der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer bereit.

Fans können das Geschehen auf der Strecke über die offizielle Tour-de-France-App verfolgen, die ebenfalls von Skoda gesponsert wird. Gleichzeitig bietet die Seite WeLoveCycling.com erneut Nachrichten, Einblicke hinter die Kulissen und Gewinnspiele, bei denen es unter anderem Skoda-Fahrräder und offizielle grüne Trikots zu gewinnen sind. Der Hauptpreis ist die Teilnahme an einer Amateur-Radtour mit dem Skoda-Radsportbotschafter und viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome.

Die Unternehmensgeschichte von Skoda begann 1895 als Fahrradhersteller. Die Marke sponsert inzwischen eine Vielzahl von Radsportveranstaltungen für Profis und Amateure, darunter La Vuelta, L’Étape, die Tour de France Femmes avec Zwift sowie Großveranstaltungen unter der Schirmherrschaft der Union Cycliste Internationale (UCI). (aum)

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Skoda ist Hauptsponsor der 113. Tour de France: Rennleiter Christian Prudhomme wird auf zwölf der 21 Etappen den Peaq als „Red Car“-Führungsfahrzeug nutzen.

Skoda ist Hauptsponsor der 113. Tour de France: Rennleiter Christian Prudhomme wird auf zwölf der 21 Etappen den Peaq als „Red Car“-Führungsfahrzeug nutzen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Das Designteam von Skoda hat die Trophäen für den Gesamtsieger, die Sieger der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer der Tour de France entworfen.

Das Designteam von Skoda hat die Trophäen für den Gesamtsieger, die Sieger der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer der Tour de France entworfen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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