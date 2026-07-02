Citroën e-C3 kommt als Sonderedition „Tonic“

Citroën erweitert das Angebot des vollelektrischen e-C3 um die Sonderedition „Tonic“. Sie basiert auf dem Einstiegsmodell „You“, bringt vor allem aber einen 10,25-Zoll-Touchscreen ins Auto. Zusätzlich gibt es eine Stoffbespannung des Armaturenbretts wie in der höheren Ausstattung „Plus“, von der auch das Dach in Kontrastfarbe (Schwarz oder Rot), der Heckspoiler und die Dachreling übernommen werden. Dazu kommen Color Clips an der Karosserie, ein Editionsemblem und Dekorfolie.

Der Citroën e-C3 Tonic Urban Range mit einer WLTP-Normreichweite von etwas über 200 Kilometern ist ab 20.450 Euro erhältlich. Die Ausführung Standard Range mit rund 100 Kilometern mehr Reichweite startet bei 23.760 Euro. Das sind gegenüber dem „You“ jeweils 310 Euro mehr. Bestellungen sind ab sofort möglich, die ersten Auslieferungen werden voraussichtlich im Oktober erfolgen. (aum)



