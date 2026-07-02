Neue Camper im Trigano-Haus: Mehr Komfort bei Karmann Mobil und Forster

Die deutschen Vertreter im Wohnmobil-Vielmarken-Konzern Trigano bildet das Trio Eura Mobil, Karmann Mobil und Forster. Die beiden Letzteren kündigen für die kommende Saison eine große Zahl von Erneuerungen an, die für mehr Komfort, mehr Platz und mehr Sicherheit beim Campen sorgen sollen. Auffällig ist besonders die Entwicklung bei der Bordtechnik. So werden in vielen Modellen künftig haltbarere Lithium-Batterien eingebaut und mit Wechselrichter und Solarzellen auf 230-Volt-Haushaltsstrom getrimmt. Autarkie ist eben gefragt.

Ebenso werden immer mehr Kompressor-Kühlschränke eingesetzt als solche, die nach dem Absorberprinzip arbeiten. Beflockung der Wände bringt eine bessere Raumakustik und mehr Gemütlichkeit. Der übliche, seitlich angeschlagene Tisch der Dinette verzichtet künftig auf sein Standbein und wird freischwebend an der Wand befestigt. Was den Ein- und Ausstieg weitaus komfortabler macht.



In der Einsteigerserie Davis hat Karmann die Durchgangsbreite zwischen Küche und Waschraum um satte acht Zentimeter verbreitert, der Stauraum in den Oberschränken hat um 16 Zentimeter an Tiefe gewonnen. Neue Vario-Waschräume mit schwenkbaren Duschwänden erhöhen den Bewegungsfreiraum beim Brausebad. Bei der Ausstattungslinie Trendstyle gibt es vorne zusätzliche Ablagen für Sonnenbrille, Smartphone-Ladegeräte und andere Ausrüstung. Rahmenbündige Fenster, eine neue LED-Leiste an den Oberschränken sorgen für Helligkeit. Der Grundpreis des Davis Trendstyle liegt bei 53.190 Euro für den 590 TS, des Lifestyle bei 57.600 Euro für den 590 LS.



Die höher positionierte Dexter-Baureihe erhält die gleichen Verbesserungen und bekommt obendrein einen zusätzlichen Grundriss. Der Dexter 555 auf Fiat Ducato mit Hochdach hat ein Querbett im Heck und zusätzlich ein elektrisch betätigtes Doppelbett über der Sitzgruppe vorn. Auf Wusch wird ein weiterer Sitzplatz quer hinter dem Beifahrer eingebaut, der die Zahl der verfügbaren Schlafplätze an Bord auf fünf erhöht. Drei Grundrisse finden sich künftig in der Dexter Baureihe, die entweder ein Hochdach oder ein elektrisches Hubbett haben. Die Preisliste für den Dexter 555 beginnt bei 72.400 Euro.



Bei den klassischen Grundrissen mit Quer- oder Einzelbetten bietet Karmann Mobil ein neues Aufstelldach mit doppeltem Scherengelenk an, das über die gesamte Liegefläche 50 Zentimeter Kopffreiheit hat. Auf Wunsch ist außerdem eine neue Klimaanlage mit sechs kW Leistung zu haben. Nach einjähriger Pause findet sich der Dexter auch auf Ford-Transit-Basis wieder im Programm, der wahlweise Front- oder Allradantrieb bietet.



Die zweite Tochtermarke von Eura Mobil im rheinhessischen Sprendlingen trägt den Namen Forster und ist seit 2013 auf dem Markt. Sie ist trotz ihrer Jugend längst dem Kinderzimmer entwachsen und richtet sich mit günstigen Einsteigermobilen an Paare und Familie. Die bei Karmann Mobil greifenden Erneuerungen sind auch in den traditionell mit grünem Dekor gekennzeichneten Forster Vans zu finden. Die Lattenroste der Einzelbetten lassen sich künftig von Gasdruckhebern unterstützt hochklappen, um einfacher an den Stauraum zu gelangen. Geradlinige Möbelkonturen im hellen Naturholzlook und cremeweiße, grifflose Schrankklappen mit schwarzem Kontraststreifen bringen eine neue Designrichtung in die verschiedenen Grundrisse. Der Einstieg gelingt mit wenigstens 48.900 Euro.



Die Teilintegrierten von Forster bekommen für die kommende Saison eine neue Heckgestaltung mit LED-Rücklichtern und integrierter Rückfahrkamera sowie eine modifizierte Form der Haube über dem Fahrerhaus. Neu sind die Grundrisse des 7,45 Meter langen TI 745EF (mit Einzelbetten ) und TI 745 QF (mit Queensbett). Die Ausstattung wurde um zahlreiche Wahlmöglichkeiten und optionale Assistenzsysteme erweitert. So können die Kunden künftig zwischen einer Gas- und einer Dieselheizung wählen. Für die knapp sieben Meter langen Basismodelle T 699 EB und T 699 HB verlangt der Händler 63.900 Euro. Dafür gibt es den Fiat Ducato mit dem 140 PS (103 kW) starken Dieselmotor, der allerdings nur aus dem Basistank mit kläglichen 60 Liter Volumen versorgt wird. Die 90-Liter-Version kostet extra.



Die Erneuerungen im Innenraum betreffen in gleichem Umfang auch die drei Alkoven-Grundrisse, die mit sieben Meter Länge auf dem Ford Transit aufbauen. Hier bietet das Basisfahrzeug ein Automatikgetriebe und einen Dieselmotor mit 165 PS (121 kW). Ungewöhnlich in dieser Klasse ist die Zentralverriegelung, die bei Forster auch die Eingangstür zum Wohnraum fernsteuert. Der Grundpreis von 58.900 Euro bleibt bei allen drei Grundrissen auf dem Niveau des Vorjahres. (aum)

