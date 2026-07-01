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Next Generation Mobility

71 Anträge zur Förderung von Wasserstofftankstellen

aum – 1. Juli 2026

Im Januar hat das Bundesverkehrsministerium einen Förderaufruf für den Aufbau eines Netzes zur Betankung schwerer Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff in Deutschland gestartet. Bis zum Ende der Einreichungsfrist am gestrigen Dienstag gingen 526 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von 455 Millionen Euro ein. Darunter sind 71 Anträge für Tankstellen und 455 Anträge für Fahrzeuge und Fahrzeugflotten. Dafür stellt der Bund insgesamt 220 Millionen Euro bereit. (aum)

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Brennstoffzellen-Lkw von VDL mit Toyota-Technik.

Brennstoffzellen-Lkw von VDL mit Toyota-Technik.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Toyota

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ZF-Zugmaschine mit Brennstoffzelle und Wasserstofftanks.

ZF-Zugmaschine mit Brennstoffzelle und Wasserstofftanks.

Photo: Autoren-Union Mobilität/ZF

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Autonews vom 01. Juli 2026

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