Kochen im Camper

Eine kleine Küche gehört zur Grundausstattung eines Campingfahrzeugs. Doch egal ob Reisemobils oder Wohnwagen – im engen Innenraum treffen offene Flammen, Gas, heiße Flüssigkeiten, brennbare Materialien und begrenzte Lüftung aufeinander. Die Gesellschaft für Technische Überwachung rät daher zu einigen Vorsichtsmaßnahmen.

Grundsätzlich gilt: Gekocht wird nur, wenn das Fahrzeug sicher steht. In Fahrt ist es kein Umfeld für offene Flammen, heiße Töpfe oder Pfannen. Vor dem Kochen sollten die Handbremse und der sichere Stand kontrolliert werden, lose Gegenstände aus dem Kochbereich entfernt sowie Fenster oder Dachluke geöffnet werden. Töpfe und Pfannen werden möglichst stabil auf den Herd gestellt, die Stiele sollten möglichst nach innen zeigen, empfiehlt die GTÜ. Kleine Kinder und Haustiere sollten sich nicht unmittelbar an der Kochstelle aufhalten.



Seit dem 19. Juni 2025 ist die Gasprüfung für fest eingebaute Flüssiggasanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Sie ist alle zwei Jahre erforderlich. Zur Reisevorbereitung gehört daher ein Blick auf Prüfplakette, in das Gasprüfheft oder auf das Prüfprotokoll. Die Prüfung wird außerdem nach prüfpflichtigen Änderungen oder Instandsetzungen erforderlich. Wer ohne gültige Gasplakette unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld und beeinträchtigt zudem die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer. Die GTÜ empfiehlt, die Gasprüfung parallel zur Hauptuntersuchung des Fahrzeugs erledigen zu lassen. Das spart Zeit, und Campingküche, Reisekomfort und Sicherheit im Straßenverkehr bleiben im Einklang. Mobile Gasgrills oder Kartuschenkocher unterliegen keiner Prüfpflicht.



Vor dem Anzünden des Gasherds ist ein kurzer Check sinnvoll. Der Gasflaschenkasten muss belüftet sein und darf nicht als zusätzlicher Stauraum für Zündquellen, kleine Elektrogeräte oder lose Gegenstände genutzt werden. Die Gasflasche soll aufrecht stehen und muss gesichert sein. Regler und Schläuche müssen zur Anlage passen und dürfen keine sichtbaren Beschädigungen wie Risse, Quetschungen oder Versprödungen aufweisen. Absperrhähne im Fahrzeug sollten klar zugeordnet sein, damit Herd, Kühlschrank, Heizung oder Boiler einzeln geschlossen werden können.



Auch der Blick auf die Flamme liefert Hinweise auf den Zustand der Anlage. Sie sollte ruhig und blau brennen. Eine gelbe, rußende oder flackernde Flamme kann auf Sauerstoffmangel, Verschmutzungen oder eine unvollständige Verbrennung hinweisen. In diesem Fall gilt: Gerät ausschalten, Gaszufuhr schließen, lüften und die Anlage prüfen lassen. Bei Gasgeruch dürfen keine elektrischen Schalter betätigt und keine Flammen entzündet werden. Stattdessen ist die Gaszufuhr sofort zu schließen, und alle Personen sollten das Fahrzeug rasch verlassen. Fenster oder Türen öffnen, damit das Gas abziehen kann.



Brandschutz beginnt bereits bei der Ordnung rund um die Kochstelle. Vorhänge, Küchenpapierrollen, Topflappen, Ölflaschen, Kleidung oder Gewürzregale gehören nicht in die Nähe offener Flammen. Beim Braten mit Fett oder Öl bleibt die Pfanne stets im Blick. Ein Fettbrand darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Sicherer sind ein passender Deckel, eine Löschdecke oder ein geeignetes Löschmittel.



Lüften ist beim Kochen mit Gas ohnehin unverzichtbar. Die Verbrennung verbraucht Sauerstoff, und so kann bei ungünstigen Bedingungen Kohlenmonoxid (CO) entstehen. Flüssiggas farb- und geruchlos ist und kann lebensgefährlich sein. Ein Gasherd darf deshalb niemals als Heizung verwendet werden – auch nicht für kurze Zeit, warnt die Gesellschaft für Technische Überwachung. Sinnvoll sind ein CO-Melder im Wohnbereich sowie ein Rauchwarnmelder. Feuerlöschspray oder Löschdecke sollten ebenfalls in Reichweite platziert sein.



Treten während des Kochens Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, ungewöhnliche Müdigkeit oder Benommenheit auf, kann dies ein Warnhinweis sein. Dann gilt ebenfalls: sofort alle Geräte ausschalten, die Gaszufuhr schließen, lüften und das Fahrzeug umgehend verlassen.



Ist die Küche vor dem Losfahren reisetauglich? Sind der Brenner aus und der Absperrhahn zu? Die Herdabdeckung wird erst nach dem Abkühlen geschlossen. Töpfe und Pfannen müssen sicher verstaut sein, denn sie können bei Brems- oder Ausweichmanövern zu gefährlichen Geschossen werden.



Wer lieber draußen kocht, reduziert Feuchtigkeit, Gerüche und Hitze im Fahrzeug. Dabei gelten ebenfalls Sicherheitsregeln. Mobile Kocher und Grills sollten auf einer ebenen, stabilen und hitzefesten Unterlage stehen, mit Abstand zu Markise, Zeltwand, trockenem Gras und Fahrzeug. Holzkohlegrills gehören niemals in geschlossene Räume oder Vorzelte. Gaskartuschen dürfen nicht überhitzen, sie sollten daher nicht in der Sonne oder unmittelbar neben den Brenner stehen.



Elektrische Kochgeräte sind eine Alternative zur offenen Gasflamme, frei von allen Risiken sind sie jedoch nicht. Induktionsplatte, Wasserkocher, Kaffeemaschine oder Airfryer benötigen viel Leistung. Auf Campingplätzen sind Stromanschlüsse häufig begrenzt. Mehrfachsteckdosenketten, billige Verlängerungen oder aufgewickelte Kabeltrommeln können unter Last überhitzen. Hier gilt: Nur geeignete Ausstattung verwenden und die elektrische Anlage nicht überlasten. (aum)