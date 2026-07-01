Mitsubishi hat die beste Autobank

Mitsubishi hat erneut den „Bankenmonitor“ der Fachpublikation „Autohaus“ gewonnen. Die herstellereigene MKG-Bank holte nicht nur den Sieg bei den kleinen Importeuren mit unter 1,5 Prozent Marktanteil, sondern erzielte mit der Note 1,72 auch das beste Ergebnis überhaupt und verteidigte damit den Titel aus dem Vorjahr. Bei den größeren Importeuren lag – zum 20. Mal in Folge – die Toyota-Kreditbank (TKG) vorn, die mit 1,82 benotet wurde. Bei den deutschen Volumenherstellern gewann Volkswagen mit 2,39 vor Opel. BMW belegte Platz eins bei den Premiumherstellern.

Das Ranking bewertet in verschiedenen Bereichen die Zufriedheit der Händler mit ihrem Finanzierungspartner. (aum)