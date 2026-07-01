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Next Generation Mobility

Der Kia X-Ceed bekommt einen größeren Bildschirm

aum – 1. Juli 2026

Kia überarbeitet den X-Ceed zum Modelljahr 2027. Neben den üblichen Feinarbeiten an Front und Heck bekommt der kompakte Crossover ein neugestaltetes Interieur mit einem größeren Bildschirm des serienmäßigen Navigationssystems (12,3 Zoll statt 8 Zoll), der je nach Ausführung zusammen mit dem digitalen Kombiinstrument in ein ebenfalls neues Panoramadisplay integriert ist. Zudem ist optional ein digitaler Autoschlüssel erhältlich. Auch an Fahr- und Bedienkomfort hat Kia noch ein wenig gefeilt. Durch die neu gestaltete und höhere Frontpartie wird der X-Ceed bei einer Gesamtlänge von 4,38 Metern anderthalb Zentimeter kürzer. Die Preise starten bei 28.390 Euro. Die Auslieferung beginnt in diesem Monat. (aum)

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Kia X-Ceed, Modelljahr 2027.

Kia X-Ceed, Modelljahr 2027.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Kia X-Ceed, Modelljahr 2027.

Kia X-Ceed, Modelljahr 2027.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 01. Juli 2026

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